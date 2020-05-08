Su dolu kuyuda 3 gün hayat mücadelesi veren yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular

Muğla’nın Bodrum ilçesinde su dolu kuyuda 3 gün boyunca hayat mücadelesi veren kediyi kurtarmak için ekipler seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu kuyuya indirilen botla kurtarılan yavru kedi tedavi altına alındı.

Bitez mahallesi 1991 sokakta bulunan su kuyusundan kedi sesi duyan mahalle sakinleri durumu Muğla 911 arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Kuyunun olduğu mandalina bahçesine giden ekipler ilk olarak halat yardımıyla kuyuya indi. Kediyi gören Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllüsü kediyi almaya çalıştı. 10 metre derinliğinde olan kuyuya düşen kediyi 2 saat boyunca birçok teknikle kurtarmaya çalıştılar. Halsiz düşen kedi yüzerek kuyunun karşı tarafında bulunan toprağın üzerinde durmaya başladı. Uzun bir sopa ile kediyi bulunduğu yöne çekmeye çalışan kurtarma ekibi bir türlü kediye ulaşamadı. Son çare olarak mahalle sakinleri tarafından getirilen şişme bot kuyuya indirildi. Bot üstünde kedinin olduğu bölüme giden arama kurtarma gönüllüsü ip yardımıyla kediyi almayı başardı. Mahalle sakinlerinin alkışları arasında kuyudan çıkarılan kediye “Çukur” ismi verildi. Islak ve bitkin halde olan kediyi Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla olay yerine gelen Veteriner İşleri Müdürü Onur Çevik ve ekibi teslim aldı.

Kedinin yaklaşık 3 gündür kuyuda olduğunu söyleyen Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği Başkanı Cenk Ayata “Kediyi yaklaşık 2 saatlik bir operasyon sonrası kurtardık. İlk görünümde durumunun iyi olduğu görülüyor ama biz yine de Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a bilgi verdik. Onlarda gelip kediyi alacak ve tedavi edecek” dedi.

Veteriner İşleri Müdürü Onur Çevik ise kediyi tedavi edeceklerini ve sonrasından kısırlaştırıp bir hayvan severe sahiplendireceklerini ifade etti.

Kedinin kurtarılma anları ise Muğla 911 arama ve kurtarma gönüllüsünün kaskında bulunan aksiyon kamerası ile görüntülendi.