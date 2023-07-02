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Medya Şu din cahiline bakın! Kurbanla ilgili öyle bir şey dedi ki... Şok olacaksınız
Medya

Şu din cahiline bakın! Kurbanla ilgili öyle bir şey dedi ki... Şok olacaksınız

Yeniakit Publisher
2023-07-02 13:23:00 - 2023-07-02 13:56:14
Şu din cahiline bakın! Kurbanla ilgili öyle bir şey dedi ki... Şok olacaksınız

Kurban etinden, kesenin de bir miktar alıp evine götürmesinin sünnet olduğunu bilmeyen, bunu bilmediği gibi bir de din konusunda utanmadan ahkâm kesen Işıl Özgentürk, büyük bir skandala imza attı.

Kurban etinden, kesenin de bir miktar alıp evine götürmesinin sünnet olduğunu bilmeyen, bunu bilmediği gibi bir de din konusunda utanmadan ahkâm kesen Işıl Özgentürk, büyük bir skandala imza attı. Cumhuriyet gazetesindeki yazısında, "Kurban Bayramı’nda bizim kasabın dükkânı poşetler içinde etle dolmuştu. 'Ne bu?' dedim, 'Millet kestiği koyunu bana getirdi, etleri ayırmam için. Sonra da bu etler evlerdeki derin donduruculara gidecek'. Vallahi de öyle. Türk işi şeriat düzeninde kurban kesmek böyle bir şey, hem Allah’ı kandırıyorsun, günahlarından arınıyorsun hem de karnını tıka basa doyuruyorsun" herzelerini yumurtlayan Özgentürk, özetle şunları kaydetti:

"(...) Türk işi şeriat diye yepyeni bir durum karşımıza çıkıyor. Bu şeriat biçimi pasif görünse de genlerinde dünyayı yönetmek olan ülkelerin çok işine geliyor hatta bunu var güçleriyle destekliyorlar. Ülkede de hain çok!

Adım adım gidelim. Özellikle son seçimden sonra Türk işi şeriatın ayak sesleri iyice duyulmaya başladı. (...) Bir üniversite mezuniyet töreninde bir kadın doktor sözlerine Arapça bir ayetle başlıyor. Bu ayetle başlayan konuşmalara ilk kez İran’da tanık olmuştum; bakanı, öğretmeni Allah’a dua ederek sözlerine başlıyorlardı. Evet, biz denizlerde yüzerken, ülkemizde şeriat olmaz diye övünürken yepyeni bir şeriat modeli adım adım ilerliyor. Aynı günlerde bir başka üniversitenin mezuniyet töreninden sonra yeni mezun doktorlar hep birlikte camiye gidip dua ediyorlar. Ne var bunda demeyin, çok şey var.

(...) Bir de şu Kurban Bayramı’nda gördüm, bizim kasabın dükkânı poşetler içinde etle dolmuştu. “Ne bu?” dedim, “Millet kestiği koyunu bana getirdi, etleri ayırmam için. Sonra da bu etler evlerdeki derin donduruculara gidecek”. Vallahi de öyle. Türk işi şeriat düzeninde kurban kesmek böyle bir şey, hem Allah’ı kandırıyorsun, günahlarından arınıyorsun hem de karnını tıka basa doyuruyorsun.

(...) Ben kendimi, kasabın bıçağı boynuna dayanmış bir kurban gibi hissediyorum ve Türk işi şeriat; anaokullarını, liseleri adım adım ele geçiriyor. (...) Hep birlikte mücadeleye başlamaktan başka çare yok. (...)"
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