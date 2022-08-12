Su böreği tarifi nasıl yapılır, hamuru nasıl yapılır? Su böreği hangi yöreye ait? Püf noktalarıyla orijinal su böreği tarifi

Su böreği hangi yöreye ait?

Eski kaynaklarda su böreğinin doğum yeri Kırşehir olarak geçse de aslında ülkemizin hemen her yöresinde bilinen ve farklı malzemelerle pişirilen bir börek türü. Su böreğinin tarifine 1844 yılında Mehmet Kamil'in kaleme aldığı 'Aşçıların Sığınağı' adlı kitapta da rastlanıyor.

Su böreğinin yapımını merak edenler ve denemek isteyenler su böreğinin pratik tarifini ve malzemelerini sorguluyor. İşte en güzel su böreği tarifi ve malzeme listesi...

SU BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Su böreği tarifi malzemeler;

Hamuru için:

5 adet yumurta

1 su bardağı ılık su

7-8 su bardağı un

1 tutam kaşığı tuz

İçi için:

500 gr. beyaz peynir

1 küçük kase tereyağı ve sıvıyağ karışımı

Yufkalar için:

4 litre sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

3 çorba kaşığı sıvıyağ

4 litre soğuk su

Su böreği tarifi nasıl yapılır?

Tüm hamur malzemelerini yoğurma kabına alın. 1 su bardağı ılık suyu ekleyerek yumuşak kıvamda bir hamur elde edene kadar yoğurun. Kıvama gelen hamuru avuç büyüklüğünde 8 bezeye ayırın. Daire şeklindeki fırın tepsisini sıvıyağ tereyağı karışımı ile yağlayın ve ilk bezeyi tepsi büyüklüğünde açın. Geniş bir tencerede 4 litre suyu kaynatın, kaynayan suyun içine sıvıyağ ve tuzu ekleyin. Tepsi büyüklüğünde açtığınız yufkayı kaynayan suda 1-2 dakika kadar haşlayın.

Spatula yardımıyla haşlanan yufkayı alın ve hemen diğer tencere içinde beklettiğiniz soğuk suya atın. Yufkayı yağladığınız tepsiye yerleştirin. Üzerine tereyağı karışımından yayın ve ufaladığınız beyaz peynirden serpin. Tüm yufkalar bitene kadar aynı işlemi yapın. Son yufkayı yerleştirdikten sonra yufkaların üzerine hafifçe bastırarak düzeltin ve üzerine kalan tereyağlı karışımdan sürün. Tepsiyi ocağın büyük gözüne koyun, orta ateşte çevirerek önce ilk yüzünü sonra diğer yüzünü kızartın. Dilim dilim kestikten sonra 200 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar yarım saat pişirin. Afiyet olsun.

Börek hangi ülkeye ait?

Levant, Arap dünyası, Türkiye, Güneydoğu Avrupa, Güney Kafkasya