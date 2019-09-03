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Su böreği nasıl yapılır? Peynirli su böreği tarifi..

Bu kolay ve açıklayıcı tarifle, pratik bir şekilde su böreği yapabileceksiniz. Her evde bulunan malzemelerle hem görüntüsü, hem de lezzeti yerinde bir börek tarifi... Peynirli su böreği nasıl yapılır? Su böreği nasıl açılır? Su böreği nasıl ıslatılır? Bütün detayları sizler için derledik...

03 Eylül 2019 Salı 09:15
Su böreği nasıl yapılır? Peynirli su böreği tarifi..

Bu kolay ve açıklayıcı tarifle, pratik bir şekilde su böreği yapabileceksiniz. Her evde bulunan malzemelerle hem görüntüsü, hem de lezzeti yerinde bir börek tarifi... Peynirli su böreği nasıl yapılır? Su böreği nasıl açılır? Su böreği nasıl ıslatılır? Bütün detayları sizler için derledik...

Su böreği ilk kez deniyorsanız, yaparken mutlaka bir kişiden yardım almalısınız. Çünkü kaynar suyun içinden çıkan yufka, soğuk suyun içerisine girdiğinde, suyu ısıtıyor. Bu da böreğinizin yapışmasına sebep olacaktır. 

Su çok çabuk ısınıyorsa, mutlaka değiştirmeye özen gösterin.

Malzemeler

  • 6 Yumurta
  • 1,5 tatlı kaşığı Tuz
  • 3,5 su bardağı un

Ara katlara Sürmek için :

  • 125 gr tereyağ
  • yarım çay bardağı sıvıyağ

İç Harcı :

  • Peynir

Kullandığım Ölçüler

  • 250 ml su bardağı
  • 125 ml çay bardağı
  • 35×40 tepsi

Püf Noktalar :

  • Hamurunuz hafif ele yapışan bir hamur olmalı lütfen un takviyesi fazla yapmayın.
  • Kaynama suyunuz büyük bir tencerede olmali ki kolaylık olsun.
  • Tuz ve sıvıyağı ekleyip kaynatmaya özen gösterin.
  • Börek yapım aşamasinda bir defa tenceredeki su değişmeli çünkü unlanmış olacağı için, yapışma riski olabilir.
  • Mutlaka haşlanmış yufkanızı soğuk suya transfer edin, su ılındığında ise değiştirin.

Öncelikle hamur malzemelerini karıştırıp, yumuşak ve biraz ele yapışan bir hamur elde edin.

Ardından hamuru küçük bezeler haline getirin. 

Hamuru yeterli büyüklükte açın ve önce kaynar suya, ardından soğuk suya batırın. Soğuk sudan çıkarılan hamuru süzerek, tepsiye serin.

Arasına peynir yerleştirip diğer katmanlar içinde aynı işlemleri gerçekleştirin.

190 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Çıkardıktan sonra nemli bir beze sarın.

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 09:15
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