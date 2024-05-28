Şu bataklığı kurutamayan yargıya yazıklar olsun! Ekşi Sözlük'te siyonist uşaklığı
Katil İsrail'in, Refah'ta Filistinli sivillerin yaşadığı çadır kampını bombalamasına ilişkin Ekşi Sözlük’te yapılan skandal “Müslümanlara acırsan acınacak duruma düşersin” yorumu tepki çekti.
Türkiye'de yalan haber ve kutsal değerlerin aşağılandığı platform denince akla gelen ilk adres, Ekşi Sözlük oluyor...
Yayın hayatına başladığı tarihten itibaren hedef gösterme, değerleri aşağılama, kurum ve kişilere mesnetsiz iddialarla iftira atma gibi içeriklerle gündeme gelen site, olaysız gün geçirmiyor.
Topluma nifak sokmak için fırsat kollayan yapıların elini kolunu sallayarak üye olup, paylaşımlar yaptığı site hakkında şimdiye kadar birçok önlem alındı.
Erişim engeli getirildi
Dezenformasyon ve yalan haberleriyle bilinen Ekşi Sözlük için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından engelleme kararı getirilmişti.
AYM yasağı kaldırdı
Erişim engeli sürerken Anayasa Mahkemesi'nin erişim engeli kararının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İslami değerlere saldırıyorlar
Erişim engelleri sonrası bir yolunu bularak yayınlarına devam eden site, İslami değerleri aşağılamayı sürdürüyor.
Katil İsrail'in yanındalar
İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım sürerken lağım çukuru Ekşi Sözlük ise mazlumların yanında yer alacaklarına katil İsrail'in yanında yer alıyor.
Saldırıları meşrulaştırma çabaları
Kullanıcılar, paylaştıkları mesajlarla bir kez daha İsrail'in saldırılarını meşrulaştırmaya çalıştı.
İşte o paylaşımlar
İşte Ekşi Sözlük'te sivilleri hedef alan saldırılara karşı yapılan paylaşımlar:
"Müslümanlara acırsan acınacak duruma düşersin"
"Hamas genelde böyle yerlerde saklanıyor"
Medya
Ekşi Sözlük denen çöplükte büyük rezalet patlak verdi! O mahluklar, şimdi de bu iğrenç kampanya için kolları sıvadı