Şu bataklığı kurutamayan yargıya yazıklar olsun! Ekşi Sözlük'te siyonist uşaklığı

Türkiye'de yalan haber ve kutsal değerlerin aşağılandığı platform denince akla gelen ilk adres, Ekşi Sözlük oluyor...

Yayın hayatına başladığı tarihten itibaren hedef gösterme, değerleri aşağılama, kurum ve kişilere mesnetsiz iddialarla iftira atma gibi içeriklerle gündeme gelen site, olaysız gün geçirmiyor.

Topluma nifak sokmak için fırsat kollayan yapıların elini kolunu sallayarak üye olup, paylaşımlar yaptığı site hakkında şimdiye kadar birçok önlem alındı.

Erişim engeli getirildi

Dezenformasyon ve yalan haberleriyle bilinen Ekşi Sözlük için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından engelleme kararı getirilmişti.

AYM yasağı kaldırdı

Erişim engeli sürerken Anayasa Mahkemesi'nin erişim engeli kararının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İslami değerlere saldırıyorlar

Erişim engelleri sonrası bir yolunu bularak yayınlarına devam eden site, İslami değerleri aşağılamayı sürdürüyor.

Katil İsrail'in yanındalar

İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım sürerken lağım çukuru Ekşi Sözlük ise mazlumların yanında yer alacaklarına katil İsrail'in yanında yer alıyor.

Saldırıları meşrulaştırma çabaları

Kullanıcılar, paylaştıkları mesajlarla bir kez daha İsrail'in saldırılarını meşrulaştırmaya çalıştı.

İşte o paylaşımlar

İşte Ekşi Sözlük'te sivilleri hedef alan saldırılara karşı yapılan paylaşımlar:

"Müslümanlara acırsan acınacak duruma düşersin"

"Hamas genelde böyle yerlerde saklanıyor"