Su ararken petrol bulundu! İngilizler apar topar bölgeye koştu
Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'de su ararken petrol bulundu. Bölgedeki üretimi İngiliz Genel Enerji'nin yapacağı belirtildi.
Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'de ilk kez petrol keşfedildi.
Somaliland Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Marodi-Jeh bölgesinde su kuyusu açmaya çalışılırken keşfedilen sıvının petrol olduğunun inceleme sonucu anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada, bölgedeki üretimi İngiliz Genel Enerji'nin yapacağı ifade edildi.
Somali hükümeti, daha önce kendi yetkisi olmadan Somaliland'de petrol keşfi yapmasına karşı Genel Enerji'ye uyarıda bulunmuştu.
'İngiliz Somalisi' olarak adlandırılan Somaliland, 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.