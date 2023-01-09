  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Su ararken petrol bulundu! İngilizler apar topar bölgeye koştu
Dünya

Su ararken petrol bulundu! İngilizler apar topar bölgeye koştu

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'de su ararken petrol bulundu. Bölgedeki üretimi İngiliz Genel Enerji'nin yapacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 13:14:00 -
Su ararken petrol bulundu! İngilizler apar topar bölgeye koştu

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'de ilk kez petrol keşfedildi.

Somaliland Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Marodi-Jeh bölgesinde su kuyusu açmaya çalışılırken keşfedilen sıvının petrol olduğunun inceleme sonucu anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada, bölgedeki üretimi İngiliz Genel Enerji'nin yapacağı ifade edildi.

Somali hükümeti, daha önce kendi yetkisi olmadan Somaliland'de petrol keşfi yapmasına karşı Genel Enerji'ye uyarıda bulunmuştu.
'İngiliz Somalisi' olarak adlandırılan Somaliland, 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Sivaslıların devletten isteği heyecanlandırdı
Sivaslıların devletten isteği heyecanlandırdı

Gündem

Sivaslıların devletten isteği heyecanlandırdı

Osmanlı belgeleri heyecanlandırdı! Orada petrol var, arama yapılsın
Osmanlı belgeleri heyecanlandırdı! Orada petrol var, arama yapılsın

Ekonomi

Osmanlı belgeleri heyecanlandırdı! Orada petrol var, arama yapılsın

Bölgeden petrol fışkırdı! Köylüler şaşkın: Buğday ekiyorduk, petrol çıkmaya başladı
Bölgeden petrol fışkırdı! Köylüler şaşkın: Buğday ekiyorduk, petrol çıkmaya başladı

Ekonomi

Bölgeden petrol fışkırdı! Köylüler şaşkın: Buğday ekiyorduk, petrol çıkmaya başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23