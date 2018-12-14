BRATİSLAVA (AA) - Fenerbahçe takımın teknik sorumlusu Erwin Koeman, Spartak Trnava ile karşılaşmayı kaybetmelerine rağmen turu geçmiş olmalarının önemli olduğunu vurgulayarak, “Şu anda bizi bekleyen bir lig yarışı var, çok çok önemli bir lig maratonu var.” dedi.



UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe’nin Slovakya ekibi Spartak Trnava’ya 1-0 yenildiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarı-lacivertli takımın teknik sorumlusu Erwin Koeman, karşılaşmanın tipik bir sıfır sıfır karşılaşması olduğunu kaydederek, ilk yarıda kornerden yedikleri gole müsabaka boyunca karşılık vermediklerini söyledi.



Koeman, turu geçmiş olmanın en önemli konu olduğunu belirterek, “Şu anda bizi bekleyen bir lig yarışı var, çok çok önemli bir lig maratonu var. Pazartesi neler olabileceğini biliyoruz, onun için bu durum bizim için çok önemli.” değerlendirmesinde bulundu.



- Cocu ile anlaşma iyi haber



Phillip Cocu ile Fenerbahçenin anlaşmasının iyi bir haber olduğunu ifade eden Koeman, “Kendimle ilişkili kısma gelirsek, ben her şeye hazırım.” diye konuştu.



Koeman, Yiğithan Güveli'nin durumunun çok iyi görünmediğini ifade ederek, hastanede gerekli kontrollerin yapılmasının ardından son durumuna ilişkin net bir açıklamanın yapılabileceğini aktardı.



İlk 5 maç sonunda 8 puanla grubu 2. sırada bitirmeyi ve üst turu garantileyen sarı-lacivertliler, grup mücadelesini Slovakya'da tamamladı.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-0 kazanmıştı.







