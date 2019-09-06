Su alan fiber teknedeki düzensiz göçmenler kurtarıldı Bodrum'da su almaya başlayan fiber teknedeki 3 düzensiz göçmeni, Sahil Güvenlik kurtardı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde su alan fiber teknedeki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akyarlar açıklarında içerisinde bir grup göçmenin bulunduğu tekneden yardım çağrısı yapılması üzerine bölgeye gitti. Ekipler, su almaya başlayan fiber teknedeki Suriye uyruklu 3 düzensiz göçmeni kurtardı. Bota alınan ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

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