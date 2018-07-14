0553 313 94 23

Su alan akaryakıt tankerinden yardım çağrısı!

Türk bayraklı 'T.Caroline' isimli akaryakıt tankerinde, bugün öğle saatlerinde ulaştığı Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında makine dairesinde arıza meydana geldi. Bir gruba ait şirketin bünyesinde hizmet veren tankerin, arızaya bağlı olarak su almaya başlaması üzerine tankerin kaptanı yardım çağrısı yaptı

14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:32
Su alan akaryakıt tankerinden yardım çağrısı!

Aydın'ı Kuşadası ilçesi açıklarında, makine dairesindeki arıza nedeniyle su almaya başlayan 'T.Caroline' isimli akaryakıt tankerinin kaptanı tarafından yardım çağrısında bulunuldu.

DHA'nın haberine göre, İzmir'in Aliağa ilçesiden aldığı motorini Mersin'e götüren 131.85 metre uzunluğunda, 18.9 metre genişliğinde, 10 bin 901 DWT tonajlı Türk bayraklı 'T.Caroline' isimli akaryakıt tankerinde, bugün öğle saatlerinde ulaştığı Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında makine dairesinde arıza meydana geldi. Koç Holding'e ait bir şirketin bünyesinde hizmet veren tankerin, arızaya bağlı olarak su almaya başlaması üzerine tankerin kaptanı yardım çağrısı yaptı. Elektrik sistemleri çalışmadığı için su tahliyesi yapılamayan 9 yaşındaki tanker için Kuşadası ve Aliağa Liman Başkanlıkları harekete geçti. 19 Türk mürettebatı bulunan tankerin suyunun tahliye edilememesi halinde batma tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Aliağa Limanı'ndan 1 römorkör ile 4 pompanın su alan tankere gereken yardımın yapılabilmesi için yola çıkartıldığı bildirildi. Suyun tahliyesinin sağlanması halinde tankerin römorkörler eşliğinde Aliağa Limanı'na çekileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:32
  1. İzmir
  2. Mersin
  3. Aydın
  4. Tanker
  5. Yardım

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adnan Oktar'ın ses kaydı ortaya çıktı! Kızları ağına böyle düşürüyordu
    1. Adnan Oktar'ın ses kaydı ortaya çıktı!..
    2. Buz kütlesinin yaklaştığı köy tahliye..
    3. Rusya zor durumda! Seri üretime..
    4. Acı haber geldi! Beyza yaşamını yitirdi
    5. Şoke eden açıklamalar! 'PKK terörü..
    6. Mustafa Destici: Sistemin değişmesiyle..
    7. Karpuzun bozulmaması için...
    8. Oktar'ın 'kedicikleri' ile ilgili yeni..
    9. Lateks alerjisi nedir?
    10. Oda kokusunu evde kendiniz yapın
    11. Somali'deki bombalı saldırıda 3 kişi..
    12. İbrahim Kalın'dan flaş açıklama
    13. Su alan akaryakıt tankerinden yardım..
    14. Borda büyük gelişme! Bu özelliği yeni..
    15. Köpeği bıçakladı, kameralara yakalandı!
    16. Havuç suyunun faydaları nelerdir?
    17. FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık! 'Alo..
    18. Beyaz ayakkabılar temizlenirken...
    19. Bakan Soylu, kabine toplantısı biter..
    20. Sürüden ayrılan ineği arıyordu, birden..
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!