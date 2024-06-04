  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Su-30 MKI savaş uçağı düştü!
Dünya

Su-30 MKI savaş uçağı düştü!

Yeniakit Publisher
2024-06-04 17:27:00 - 2024-06-04 17:35:50
Su-30 MKI savaş uçağı düştü!

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde Su-30 MKI savaş uçağı düştü, fırlatma koltuğu sistemini kullanan 2 pilot kurtuldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin Nashik şehrinde Su-30 MKI savaş uçağı, test uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple düştü.

Fırlatma koltuğu sistemini kullanan 2 pilot kurtuldu.

Hindistan'ın Hindustan Aeronautics Limited (HAL) şirketi, X’ten yaptığı açıklamada, pilotların teknik arıza bildirimi yaptığını ve uçağın düşme sebebinin, yapılacak soruşturma sonrasında netleşeceğini belirtti.

Hindistan Hava Kuvvetlerinden kaynaklar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu savaş uçağının test ve gözden geçirme amacıyla HAL’e gönderildiğini kaydetti.

Su-30 MKI savaş uçağı Rusya'nın verdiği lisans ile Hindistan'da HAL tarafından üretiliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23