Su-25 jetlerinin o anlarını dünyaya servis ettiler! Sözde düşman komuta karakoluna bombalı ve füzeli saldırı
Rusya, Kırgızistan'daki askeri tatbikatlarda Su-25 jetlerinin sözde düşman karakoluna saldırı videosunu dünyaya servis etti.
Rus ordusunun da katıldığı Kırgızistan'daki askeri tatbikatlara ilişkin yeni görüntüler gelmeye başladı.
Rusya, dünya basınının gündemine düşen bir video yayınladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Su-25 savaş uçaklarının sözde düşman komutasındaki komuta karakoluna saldırı anını paylaştı.
Tatbikatta Su-25 savaş uçaklarının hedefe bomba ve füzeler yağdırdığı görüldü.
45 saniyeye yakın süren videoda, Rus Su-25 jetlerinin üslerinden kalkıp hedef doğru gidiyor. Sonrasında bombalı ve füze saldırısı saniyeler içerisinde gerçekleşiyor.
Tüm düşman hedeflerinin yok edilmesinin ardından, Su-25 jetlerinin kalktıkları üsse geri dönüyor.
Ağır zırhlı Su-25’lerin özellikle tanklara karşı saldırı uçağı olarak tasarlandığı biliniyor.