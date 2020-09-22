  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Su-25 jetlerinin o anlarını dünyaya servis ettiler! Sözde düşman komuta karakoluna bombalı ve füzeli saldırı
Dünya

Su-25 jetlerinin o anlarını dünyaya servis ettiler! Sözde düşman komuta karakoluna bombalı ve füzeli saldırı

Rusya, Kırgızistan'daki askeri tatbikatlarda Su-25 jetlerinin sözde düşman karakoluna saldırı videosunu dünyaya servis etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 12:15:00 - 2020-09-22 12:24:56

Rus ordusunun da katıldığı Kırgızistan'daki askeri tatbikatlara ilişkin yeni görüntüler gelmeye başladı.

Rusya, dünya basınının gündemine düşen bir video yayınladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Su-25 savaş uçaklarının sözde düşman komutasındaki komuta karakoluna saldırı anını paylaştı.

Tatbikatta Su-25 savaş uçaklarının hedefe bomba ve füzeler yağdırdığı görüldü.

45 saniyeye yakın süren videoda, Rus Su-25 jetlerinin üslerinden kalkıp hedef doğru gidiyor. Sonrasında bombalı ve füze saldırısı saniyeler içerisinde gerçekleşiyor.

Tüm düşman hedeflerinin yok edilmesinin ardından, Su-25 jetlerinin kalktıkları üsse geri dönüyor.

Ağır zırhlı Su-25’lerin özellikle tanklara karşı saldırı uçağı olarak tasarlandığı biliniyor.

Bölge uzmanı amaçlarını açıkladı! Sınırımıza nükleer bomba hamlesi
Bölge uzmanı amaçlarını açıkladı! Sınırımıza nükleer bomba hamlesi

Dünya

Bölge uzmanı amaçlarını açıkladı! Sınırımıza nükleer bomba hamlesi

Libya’da alçak girişim! Balistik füze detayı dikkat çekti
Libya’da alçak girişim! Balistik füze detayı dikkat çekti

Dünya

Libya’da alçak girişim! Balistik füze detayı dikkat çekti

Üç ülke arasındaki gerilimin dozu arttı! ‘Uzayı savaş alanına çevirdiler’
Üç ülke arasındaki gerilimin dozu arttı! ‘Uzayı savaş alanına çevirdiler’

Dünya

Üç ülke arasındaki gerilimin dozu arttı! ‘Uzayı savaş alanına çevirdiler’

Rusya’daki analiz tehlikeyi gözler önüne serdi! ‘Bölgede büyük bir savaş yaklaşıyor’
Rusya’daki analiz tehlikeyi gözler önüne serdi! ‘Bölgede büyük bir savaş yaklaşıyor’

Dünya

Rusya’daki analiz tehlikeyi gözler önüne serdi! ‘Bölgede büyük bir savaş yaklaşıyor’

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun marifeti böyle görüntülendi!
Gündem

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun marifeti böyle görüntülendi!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da, eski günlerinden eser kalmayan Haliç'in içler acısı hali su altı kamerası ile görüntülendi...
22.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

22.09.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Maske ve mekan denetimle..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı