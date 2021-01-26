STV'nin eski yayın yönetmenine verilen ceza belli oldu
Kapatılan FETÖ'nün yayın organı STV'nin eski genel yayın yönetmeni Osman Çalık'a FETÖ silahlı terör örgütü üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada karar çıktı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla yargılanan Osman Çalık 7 yıl 6 hapis cezasına çarptırıldı.
Osman Çalık, Fethullahçı Terör Örgütü'nün yayın organı olduğu için kapatılan Samanyolu Televizyonu'nda genel yayın yönetmeniydi. İddianameye göre Çalık, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetler yapılanması içerisinde üst düzey sivil yöneticilerden biriydi.