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Stuttgart, Tayfun Korkut ile yollarını ayırdı

Almanya Futbol Ligi Bundesliga ekibi Stuttgart, Hannover mağlubiyetinin ardından teknik direktör Tayfun Korkut ve yardımcıları ile yollarını ayırdığını açıkladı.

07 Ekim 2018 Pazar 10:55
Stuttgart, Tayfun Korkut ile yollarını ayırdı

Almanya Bundesliga ekibi VfB Stuttgart, Hannover yenilgisinin ardından teknik direktör Tayfun Korkut'un yanı sıra yardımcıları Ilija Araric ve Steven Cherundolo ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bundesliga'da oynadığı 7 karşılaşmanın sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Stuttgart, ligde son sırada bulunuyor. Alman ekibinin başına geçtiğimiz sezon zor bir dönemde gelen ve başarılı olan Tayfun Korkut'un, bu sezon aldığı kötü sonuçların ardından ise görevine son verildiği açıklandı.

Tayfun Korkut'un açıklaması;

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 10:55
  1. Stuttgart
  2. Bundesliga
  3. Tayfun Korkut

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