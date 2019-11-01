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Spor

Sturridge 1 ila 3 hafta maça çıkamayacak

Medipol Başakşehir maçında sakatlanan bordo-mavili futbolcunun sahalara 1 ila 3 hafta içinde dönebileceği öngörülüyor.

2019-11-01 16:22:00 -
Sturridge 1 ila 3 hafta maça çıkamayacak

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Daniel Sturridge'in sahalara 1 ila 3 hafta içinde dönmesinin planlandığı bildirildi.

Kulüp doktoru Hakan Ayaz, yaptığı yazılı açıklamada, Daniel Sturridge'e dün MR çekildiğini belirtti.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncunun çekilen MR'ında sol alt baldır kas zarında gerilme tespit edildiğini vurgulayan Ayaz, "Futbolcumuzun tedavisine başlanmış olup 1-3 hafta içinde sahalara dönmesi öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

 

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