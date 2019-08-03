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STSO Başkanı Kuzu, faiz oranlarının düşmesini değerlendirdi

Kredi faiz oranlarının düşmesinin memnuniyet verici olduğunu belirten Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Merkez Bankası’nın uyguladığı faiz indiriminin özel sektörün beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini belirtti.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:02
STSO Başkanı Kuzu, faiz oranlarının düşmesini değerlendirdi

Kredi faiz oranlarının düşmesinin memnuniyet verici olduğunu belirten Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Merkez Bankası’nın uyguladığı faiz indiriminin özel sektörün beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini belirtti.


Kuzu, Ziraat Bankası ve VakıfBank’ın, konut, tüketici ve kurumsal kredi faiz oranlarını düşürmesinin ardından özel sektör yatırımlarının önünü açacak ve ülkemizin büyüme hamlesine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Merkez Bankasının kararı sonrası faiz indiriminde ilk adımı atan Ziraat Bankası ve VakıfBank’a teşekkür ederek, diğer bankaların da faiz indirimine gitmesini istedi. Kuzu, “Türkiye ekonomisi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir kez daha toparlanıp daha önce olduğu gibi bu stres testlerini de geçmeyi başardı. Tüm bankaların kredi kanallarını açması ile birlikte sektör bazında uygulanacak ÖTV ve KDV indirimleri, Türk Eximbank ve KGF’nin garanti işlevlerinin genişletilmesinin yanında finansal şoklar nedeniyle mali durumları bozulan firmaların rehabilite edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bununla birlikte reel sektörün kamudan alacakları ödemesinin hızlandırılması da ekonominin canlanmasına büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:02
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