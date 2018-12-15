Stresli insanlar daha çok grip oluyor

Psikolog Daniel Goleman çevremizdeki kişilerle sürekli beyinden beyine bağlantı kuruyoruz, diyor ve ekliyor: Bizim başkalarına, başkalarının da bize karşı tepkileri, kalbimizden bağışıklık sistemimize kadar her şeyi etkileyen hormonların hızla salgılanmasına yol açıyor ve iyi ilişkiler vitamin, kötü ilişkilerse zehir etkisi yapıyor.

Bakın mevsimindeyiz gribin..

Stresli insanlar, sakin insanlara nazaran iki kat daha fazla gribe yakalanmakta.

Sadece grip konusu mu. Alın daha fazlası:

Karamsar ve inatçı insanların hayatlarında astım, ülser ve kalp rahatsızlıklarına yakalanma riski 3 kat daha fazla olmaktadır. Ayrıca depresyon, kansere zemin hazırlamaktadır.



Bitti mi; hayır! Hangi hastalık olursa olsun; tedavide sizin neş’eniz veya karamsarlığınız, ilaç gibi rol oynuyor. Evet ilaç gibi, hatta daha fazlası..

Uyluk kemiği kırılan yaşlılar neşeleri yerinde ise üç kat daha hızlı iyileşebilmektedir. Hastalığını kabul edip problemleri hakkında konuşan kanser hastaları da, hastalığını kabullenemeyen ve konuşmayanlara nazaran daha çabuk iyileşmektedirler.