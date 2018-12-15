0553 313 94 23

Stresli insanlar daha çok grip oluyor

Ruh haliniz, vitamin de olabilir bedeniniz için zehir de..

15 Aralık 2018 Cumartesi 18:16
Stresli insanlar daha çok grip oluyor

Psikolog Daniel Goleman çevremizdeki kişilerle sürekli beyinden beyine bağlantı kuruyoruz, diyor ve ekliyor: Bizim başkalarına, başkalarının da bize karşı tepkileri, kalbimizden bağışıklık sistemimize kadar her şeyi etkileyen hormonların hızla salgılanmasına yol açıyor ve iyi ilişkiler vitamin, kötü ilişkilerse zehir etkisi yapıyor.

Bakın mevsimindeyiz gribin..

Stresli insanlar, sakin insanlara nazaran iki kat daha fazla gribe yakalanmakta.

Sadece grip konusu mu. Alın daha fazlası:

Karamsar ve inatçı insanların hayatlarında astım, ülser ve kalp rahatsızlıklarına yakalanma riski 3 kat daha fazla olmaktadır. Ayrıca depresyon, kansere zemin hazırlamaktadır.

Bitti mi; hayır! Hangi hastalık olursa olsun; tedavide sizin neş’eniz veya karamsarlığınız, ilaç gibi rol oynuyor. Evet ilaç gibi, hatta daha fazlası..

Uyluk kemiği kırılan yaşlılar neşeleri yerinde ise üç kat daha hızlı iyileşebilmektedir. Hastalığını kabul edip problemleri hakkında konuşan kanser hastaları da, hastalığını kabullenemeyen ve konuşmayanlara nazaran daha çabuk iyileşmektedirler.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 18:21
  1. stres
  2. mutsuzluk
  3. bedene zararları
  4. psikoloji

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD İçişleri Bakanı Zinke de görevinden ayrılıyor
    1. ABD İçişleri Bakanı Zinke de..
    2. Malatya'da 3.2 şiddetinde deprem!
    3. Türkiye'nin operasyonu Yunanistan'ı..
    4. Mezarlık yakınında uğradığı silahlı..
    5. TMV Şibirgan Afgan-Türk Erkek..
    6. İşte kabızlığa çare
    7. İsrailli Siyonist generalden itiraf:..
    8. "Sınırlarımızı korumak için her türlü..
    9. Kocaeli'de kayak merkezi yolunda kaza:..
    10. Fenerbahçe, Ersun Yanal'la ilk..
    11. Kabak tadı verdi deriz fakat kabak çok..
    12. 'Resmi kumarın' adresini soranlardan..
    13. İşte trafik magandaları!
    14. Yeni Malatyasporlu futbolcular..
    15. Michael Lang'dan Beşiktaş itirafı: 32..
    16. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    17. Stresli insanlar daha çok grip oluyor
    18. Abdullah Gül, hangi isimlerle bir..
    19. Paris'te gözaltı sayısı 95'e çıktı
    20. Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak