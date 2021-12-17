Stres, yüksek tansiyona neden olabilir, kalp atış hızını artırabilir ve aşırı yeme, sigara ve daha fazla alkol içmeye yol açabilir. Tüm bunlar kalp krizi için büyük risk faktörleri. Ani stres aynı zamanda "kırık kalp sendromu" olarak adlandırılan bir kalp krizi gibi hissedilen bir kardiyak olaya da neden olabilir.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Canan Uğur, stresin kalp krizine etkisi hakkında bilgilendirme yaptı.

Uzm. Dr. Canan Uğur, “Dünyadaki tüm insanların maruz kaldığı bir faktör olan stres, kendi tek başına bir risk iken, kan basıncı ve kolesterol yüksekliğine neden olarak diğer risk faktörlerini de tetiklemektedir. Bu anlamda kronik stres kalp hastalığı için bir risk faktörüdür ve kalp krizine yol açabilmektedir” dedi.

Kalp krizinin genellikle göğüs ağrısı ile ortaya çıktığına dikkat çeken Uzm. Dr. Canan Uğur, "Bazı durumlarda ise çeşitli hastalıklar ile en başta da diyabetik hastalarda hiç göğüs ağrısı hissedilmeden sadece mide bulantısı, çene ağrısı, bazen bayılma ve kısa süreli bilinç kaybı görülebilmektedir. Hastaneye başvurduklarında yapılan tetkikler ve çekilen EKG sonucunda bu hastaların kap krizi geçirdikleri tespit edilmiş oluyor. Kalp krizi belirtileri bahsettiğimiz gibi çeneye vuran ağrı, tansiyon düşüklüğü, bazen de aşırı derece de tansiyon yüksekliği olarak kendini gösterebilmektedir. Bu anlamda bu sağlık sorunu için ilgili uzman doktordan gerekli tedavi desteğini almak hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.

Yapılan araştırmalarda; Stresin kalp krizi riskini yüzde 30 arttırdığı ortaya çıktı.

İşteki stres ve maaş kaygısı felç ile kalp krizi riskini yüzde 30 artırıyor

Stresle ilgili 21 ülkeden 100 bini aşkın kişi üzerinde bir araştırma yapıldı. Araştırmada, işteki stres ve maaş kaygısı gibi ekonomik endişelerin, kalp krizi ve felç riskini yüzde 30 oranında artırdığı sonucuna varıldı. 10 yıl boyunca süren çalışmada, aşırı stres altındaki kişilerin daha genç ve daha yoksul ülkelerde yaşadıkları görüldü.

İsviçre’de yapılan yeni bir çalışma, maaş kaygısı gibi finansal endişelerin, felç veya kalp krizi geçirme riskini yüzde 30'a kadar artırabileceğini ortaya koydu. 100 binden fazla kişiden oluşan uluslararası bir örneklem kullanan araştırmacılar, kardiyovasküler hastalık riskini yüksek stres seviyeleriyle ilişkilendirdi.

Göteborg Üniversitesi'nde tıp profesörü olan çalışma yazarı Annika Rosengren, “Aşırı stresli insanlar arasında yüksek kardiyovasküler hastalık riskine neyin neden olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak vücutta ateroskleroz ve kan pıhtılaşması gibi birçok farklı süreç stresten etkilenebilir" dedi.