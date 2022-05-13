Strese bağlı yüksek tansiyon belirtileri nelerdir? Yüksek tansiyon ve kolesterole karşı en iyi doğal ilaç

Dolaşım sistemi atardamarları içindeki kanın basıncına tansiyon denir. Tansiyon belirtileri arasında burun kanaması, baş dönmesi, çarpıntı ve terleme yer alıyor. Kişinin yaşadığı stres, kaygı ani kan basıncı yükselmesine sebep olabiliyor. Endişe, korku ve heyecan tansiyonun ani yükselmesine sebep olduğu gibi tedavi sürecini zorlaştırır. Doğru beslenme ve ruhsal rahatlık yaşanan kan basıncını dengeler. Fazla tuz tüketimi, sigara kullanımı, hareketsizlik, aşırı alkol tüketimi tansiyonu kötü yönde etkiler. Kan basıncı yaşam tarzı değişiklikleri ile kontrol altına alınabiliyor ya da bazı durumlarda ilaç tedavisi uygulanıyor. Peki stres tansiyonu tetikler mi? Strese bağlı ve psikolojik tansiyon belirtileri nelerdir?

STRES TANSİYONU TETİKLER Mİ?

Günlük hayatta yaşadığımız olaylar ruh halimizi etkilediği gibi tansiyonun yükselip düşmesine de sebep olabiliyor. Stresle başa çıkabilmek için egzersiz yapın, nefes egzersizleri ve gevşeme egzersizleri yapın, sağlıklı beslenin, sosyalleşin, alkol ve sigaradan uzak durun. Stres, yaşam kalitenizi düşürmenin yanında vücudunuza da ciddi anlamda fiziksel baskı uyguluyor. Tansiyon hastalığı kontrol altına alınmadığı takdirde ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir. Stres, tansiyonu tetikliyor.

SİNİRLENİNCE TANSİYON YÜKSELİR Mİ?

Sıkıntı ve stres tansiyonu yükselten etkenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Günlük hayatta karşımıza çıkan olumsuz durumlara karşı stresle baş etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde tansiyon hastalığına yakalanabiliriz. Tansiyonun önüne geçmek için sağlıklı yaşam ve düzenli beslenme yapılmalıdır. Tansiyonu düşüren besinler ise tuzsuz yoğurt ve ayran yer alıyor. Ancak yoğurt ya da ayranın tuzsuz olmasına ekstra özen gösterilmelidir. Nar suyu ve greyfurt gibi meyvelerin suları ve kekik suyu da tansiyon düşürücü etkisi bulunuyor.

PANİK ATAKTA TANSİYON KAÇA ÇIKAR?

Damalardaki kasılma ve kalpteki ani hız tansiyonun yükselmesine sebep olur. Eğer kan basıncı, rahat bir ortamda, en az 15 dakika dinlendikten sonra ölçüldüğünde, 3 ölçümün 140 /90'dan yukarı olması, hipertansiyonun olduğunu gösterir. Tansiyon 180/110 mmHg'nin üzerine çıkmadığı sürece herhangi bir belirti göstermeyebilir. Kişinin tansiyon rahatsızlığı için uzman doktora görünmesi gerekir.

STRESE BAĞLI VE PSİKOLOJİK TANSİYON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Strese bağlı ve psikolojik tansiyon belirtileri arasında; Enseden alın bölgesine doğru yayılan baş ağrısı, kulak uğultusu ve kulak çınlaması, çarpıntı, terleme, sık idrara çıkma, baş dönmesi, burun kanaması, aşırı heyecan, üzüntü, düzensiz kalp atışı ve kalp ağrısı yer alıyor. Özellikle genç yaşta görülen tansiyon için uzmanlar sağlıklı yaşam ve düzenli beslenmeyi öneriyor. Uzun süreli bir işte çalışan bireyin gün içinde 15-20 dakikada olsa yürüyüş yapması tavsiye ediliyor. Yaşlılarda bu durum biraz daha farklı. Yaşlılar tansiyonları için tuzlu gıdaları bırakmalılar.

Yüksek tansiyon ve kolesterole karşı en iyi doğal ilaç

Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için ihtiyacınız olan antibiyotik gıdalar mutfağınızda eksik olmamalıdır. Vücut direncini yükseltip kendinizi virüs ve bakterilere karşı koruyabilirsiniz.

Hazırlanış:

1 adet rendelenmiş zencefil

1 adet rendelenmiş sarımsak

1 çay kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı organik bal

1 çay kaşığı elma sirkesi

Yüksek tansiyon ve kolesterole karşı en iyi doğal ilaç nasıl yapılır

Tüm malzemeleri karıştırarak buzdolabında 5 gün beklemeye bırakın. 5. günün sonunda sabah kahvaltısı ve akşam yemeklerinden önce bir kaşık tüketmeye başlayın. Günde 3 ten fazla almamaya özen gösterin!