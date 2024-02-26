Stres kanser yaptığı bilimsel olarak ıspatlandı!

Stresin kanserli hücrelerin büyümesine ve yayılmasına neden olduğu tespit edildi. Ekip, araştırmalarını meme kanseri olan laboratuvar fareleri üzerinde gerçekleştirdi. Fareler stres altına alındığında kanserin yayılma riski iki ila dört kat arttı.

ABD’nin New York şehrindeki Cold Spring Harbor Laboratuvarı'ndan bir ekip, kronik stresin, nötrofil adı verilen beyaz kan hücrelerinin yapışkan ağlarının oluşumuna yol açtığını ve bunun kanser hücrelerinin dokuları istila etmesini kolaylaştırdığını buldu.

Ekip, araştırmalarını meme kanseri olan laboratuvar fareleri üzerinde gerçekleştirdi. Fareler stres altına alındığında kanserin yayılma riski iki ila dört kat arttı.

Çalışma, stresin kanserin büyümesini desteklediğini doğruluyor gibi görünse de, stresin ilk etapta tümörlere yol açtığını kanıtlamıyor.

​

Stres aynı zamanda önemli bağışıklık hücrelerinin faaliyetlerini baskılamak gibi bağışıklık sisteminin diğer kısımlarını da etkiler ve akciğerleri kanser hücrelerinin çoğalması için daha uygun bir yer haline getirir.

Cold Spring Harbor Laboratuvarı'ndan araştırmacı Dr. Xue-Yan He, “Stres, kanser hastalarında gerçekten kaçınamayacağımız bir şeydir.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Teşhis konulduğunda, hastalığınızı, sigortanızı veya ailenizi düşünmeden duramayacağınızı hayal edebilirsiniz. Bu yüzden stresin üzerimizde nasıl çalıştığını anlamak çok önemli.” dedi.

AKCİĞERLERİNDE LEZYON OLUŞTU

Farelerde göğüs tümörleri ve akciğerlerine yayılmış kanser vardı. Bir kontrol grubu ve stresli koşullar altına yerleştirilecek bir grup olarak ayrıldılar.

Çalışmalarında stresli fareler, sürekli parlak ışık altında olmak, eğik bir kafeste oturmak, yüksek ses duymak ve yiyecekten mahrum kalmak gibi stresli koşullar altına yerleştirilmeyen farelere kıyasla daha fazla tümör büyümesi ve akciğerlere yayılma gösterdi.

Araştırmanın ortak yazarı Dr. Mikala Egeblad, “Bu hayvanlarda metastatik lezyonlarda bu korkutucu artışı gördüm. Metastazda dört kata kadar artış vardı.” dedi.

Stres ayrıca T hücreleri ve doğal öldürücü (NK) hücreler gibi bağışıklık hücrelerinin sayısında bir azalmaya neden olurken, kan dolaşımından dolaşan ve tümörlere giren nötrofillerin sayısını da artırdı.

Ayrıca stres hormonu kortikosteronun kanserin yayılmasını teşvik ettiğini ve farelerin akciğerlerinde lezyonların oluşmasına neden olduğunu buldular.

Bunun dışında tümör hücrelerinin istilasını teşvik eden ve normalde kanser büyümesini baskılayan T hücrelerinin azalmasına yol açan fibronektin adı verilen proteinin daha fazlasını biriktirdi.

Araştırma Cancer Cell dergisinde yayınlandı.