Streç film paleti silah sayıldı!
Diyarbakır’da kamyondan ürünlerin indirilmesi sırasında şoför ile yük taşıma personeli arasında yaşanan tartışmada, personelin fırlattığı ve şoförün yaralanmasına sebep olan “streç film paleti” iddianamede silah sayıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 Ocak’ta meydana gelen olaya ilişkin tutuksuz sanık U.T. hakkında “basit yaralama” suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Dava, 8. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede “Şüphelinin elinde bulunan ‘streç film paleti’ ile saldırdığı müştekiyi, basit tıbbı müdahale ile giderilir derecede yaraladığı ve üzerine atılı ‘silahla basit yaralama’ suçunu işlediği anlaşılmıştır” ifadesi kullanıldı.