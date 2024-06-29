  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Streç film paleti silah sayıldı!
Aktüel

Streç film paleti silah sayıldı!

Yeniakit Publisher
2024-06-29 12:42:00 -
Streç film paleti silah sayıldı!

Diyarbakır’da kamyondan ürünlerin indirilmesi sırasında şoför ile yük taşıma personeli arasında yaşanan tartışmada, personelin fırlattığı ve şoförün yaralanmasına sebep olan “streç film paleti” iddianamede silah sayıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 Ocak’ta meydana gelen olaya ilişkin tutuksuz sanık U.T. hakkında “basit yaralama” suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Dava, 8. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede “Şüphelinin elinde bulunan ‘streç film paleti’ ile saldırdığı müştekiyi, basit tıbbı müdahale ile giderilir derecede yaraladığı ve üzerine atılı ‘silahla basit yaralama’ suçunu işlediği anlaşılmıştır” ifadesi kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23