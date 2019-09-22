0553 313 94 23

Stratejik yatırımlar için bir hamle daha

TÜBİTAK ile TCDD arasında ‘Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’ kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

22 Eylül 2019 Pazar 10:16
Stratejik yatırımlar için bir hamle daha

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) arasında ‘Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’ kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Protokolün imza töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, enstitünün TÜBİTAK MAM’da 100 uzmanla başlayacağı faaliyetlerine TCDD’nin Ankara tesislerinde devam edeceğini söyledi.

Ar-Ge projeleriyle öne çıkacak

Ar-Ge projelerini TÜBİTAK’ın istihdam edeceği araştırmacıların yürüteceğine işaret eden Varank, “Yakında hayat bulacak ‘Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’nün yönetim ve danışma kurulları, TÜBİTAK ile TCDD temsilcilerinden oluşacak. TCDD’nin yetkinliğini artırmak için kurum personelinin akademik çalışmalar yapmasına da imkân tanınacak” bilgisini verdi.

Büyük bir enerji oluşacak

TÜBİTAK’ın teorik bilgi birikimi ile TCDD’nin tarihi saha deneyiminin büyük bir enerji oluşturacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ise “Bu güç birliğine demiryolu ulaşımının ihtiyacı vardır. Çünkü ülkemizde bu alana yapılan yatırımlara paralel olarak yol uzunluğu ve raylı araç sayısı hızlı bir şekilde artmaktadır. Buna bağlı olarak ihtiyaç duyduğumuz ürünlerin yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmesi giderek stratejik bir hale gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 10:16
  1. Ankara
  2. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
  3. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD)
  4. Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü
  5. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  6. TÜBİTAK MAM
  7. TCDD
  8. Ar-Ge
  9. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli'de nerelere gidilir?
    1. Kocaeli'de nerelere gidilir?
    2. Sarımsakta kâr hırsının kokusu çıktı
    3. 1 milyar dolarlık zirve
    4. Adapazarı'nda mutlaka gidilmesi..
    5. Ülkemiz dengelenme sürecini başarıyla..
    6. Fitch bu defa görmezden gelemedi! Her..
    7. Pakistan’da kaza! 26 ölü
    8. Timuray, kahraman kadınlar listesinde
    9. Lüks araçlar THY ile uçtu
    10. Amerika'dan terör örgütü YPG/PKK'ya..
    11. Binlerce hayvana ev sahipliği yapıyor:..
    12. Faiz, ev satın alma hayallerini..
    13. İnternet’ten tatil aldı, hayatının..
    14. Yeni Akit’e duyarlılık teşekkürü
    15. Hava destekli operasyon! Teröristler..
    16. AİHM’den kritik karar
    17. Başsavcılık, Demirtaş ve Yüksekdağ..
    18. Denizli'nin gözde beldesi Pamukkale'de..
    19. Gramajı düşürüp aynı fiyata gıda..
    20. Ukrayna’dan kritik duyuru! ‘Türkiye’ye..
    21. Böyle evlilik görülmedi! Su altında..
    22. Saçlar nasıl yumuşatılır?
    23. Ürün güvenliği standı kurulacak..
    24. Denizli'de mutlaka gidilmesi gereken..
    25. Stratejik yatırımlar için bir hamle daha
    26. CHP ve İYİ Partililerin IMF..
    27. Teknolojinin pazarı değil üreticisi..
    28. Hong Kong’da öfke dinmiyor! Bayrak..
    29. Nesli, Kur’an-sünnet ışığında..
    30. Güllerin ve lavantaların diyarı..
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Sonunda bunu da yaptılar
    ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Sonunda bunu da yaptılar
    Metiner’den ‘darbe’ uyarısı! FETÖ/PKK/CHP/HDP/Saadet konsorsiyumu topyekün saldırıya geçti
    Metiner’den ‘darbe’ uyarısı! FETÖ/PKK/CHP/HDP/Saadet konsorsiyumu topyekün saldırıya geçti
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    Bu kez Kral Selman konuştu!

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz