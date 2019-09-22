Stratejik yatırımlar için bir hamle daha

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) arasında ‘Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’ kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Protokolün imza töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, enstitünün TÜBİTAK MAM’da 100 uzmanla başlayacağı faaliyetlerine TCDD’nin Ankara tesislerinde devam edeceğini söyledi.

Ar-Ge projeleriyle öne çıkacak

Ar-Ge projelerini TÜBİTAK’ın istihdam edeceği araştırmacıların yürüteceğine işaret eden Varank, “Yakında hayat bulacak ‘Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’nün yönetim ve danışma kurulları, TÜBİTAK ile TCDD temsilcilerinden oluşacak. TCDD’nin yetkinliğini artırmak için kurum personelinin akademik çalışmalar yapmasına da imkân tanınacak” bilgisini verdi.

Büyük bir enerji oluşacak

TÜBİTAK’ın teorik bilgi birikimi ile TCDD’nin tarihi saha deneyiminin büyük bir enerji oluşturacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ise “Bu güç birliğine demiryolu ulaşımının ihtiyacı vardır. Çünkü ülkemizde bu alana yapılan yatırımlara paralel olarak yol uzunluğu ve raylı araç sayısı hızlı bir şekilde artmaktadır. Buna bağlı olarak ihtiyaç duyduğumuz ürünlerin yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmesi giderek stratejik bir hale gelmektedir” ifadelerini kullandı.