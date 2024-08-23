Stratejik önem taşıyordu! Hizbullah İsrail’in Baranit Kışlası’nı vurdu

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail gece saatlerinde Marcayun ilçesi başta olmak üzere ülkenin güneyinde hava saldırıları düzenledi. Savaş uçakları gece yarısından sonra Nakura ve Ayta eş-Şaab beldelerini vurdu.

Batı kesimlinde Ramiye, Nakura beldeleriyle El-Labune ve El-Allam dağlarını topçu saldırıları, ve "Mavi Hat"a sınır köylere işaret fişekleri atıldı. İsrail keşif uçakları da gece boyunca batı ve orta kesimlerdeki köylerin üzerinde uçtu.

Savaş uçakları da Tuffahta beldesindeki Kuseriye es-Siyad bölgesini, Bint Cubeyl ilçesindeki Ayta eş-Şaab beldesinde saldırılar düzenledi.

İsrail güçleri, Hasbaya ilçesine bağlı Kefr Şeba beldesinde bir eve saldırı düzenleyerek, yerle bir etti.



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İSRAIL'IN BARANIT KIŞLASI VURULDU

Hizbullah ise yaptığı açıklamada, İsrail'in Baranit Kışlasını ağır top mermileriyle hedef aldığını ve "doğrudan vurduğunu" duyurdu.

LÜBNAN'DAN ATILAN ROKET KIRYAT ŞİMONA BÖLGESİNE DÜŞTÜ

Kanal 12 televizyonunun haberine göre ise Lübnan'dan atılan bir roket, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona yerleşim biriminde açık bir alana düştü.

Roketin düşmesi sonucu bir okulun yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdhale etmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada da Kiryat Şimona'daki İsrail askerlerinin mevzilerine yönelik hava saldırısı başlatıldığı ve hedeflerin isabetli bir şekilde vurulduğu kaydedildi.

LÜBNAN’DA 8 EKİM’DEN BU YANA 564 KİŞİ İSRAİL SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 564 kişinin öldüğü, bin 848 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sonucu yaşanan can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 8 Ekim 2023 - 20 Ağustos 2024 tarihleri arasında İsrail'in Lübnan topraklarına düzenlediği saldırılarda 564 kişinin öldüğü, bin 848 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Ölenlerin yüzde 93'ünün Lübnan vatandaşı olduğu ifade edildi.

İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'da 110 bin 99 kişinin de yerinden edildiği aktarıldı.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar yaşanıyor.