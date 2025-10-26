  • İSTANBUL
Teknoloji Stratejik caydırıcılığımızın güçlü teminatı: Yerli füze Tayfun hedefi tam 12'den vurdu!
Teknoloji

Stratejik caydırıcılığımızın güçlü teminatı: Yerli füze Tayfun hedefi tam 12'den vurdu!

DHA
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin ilk uzun menzilli yerli füzesi Tayfun, belirlenen hedef koordinatı tam isabetle vurdu. O anlara ait görüntüler Roketsan'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uzun menziliyle caydırıcılığımızın güçlü teminatı TAYFUN. Hassas vuruş kabiliyeti ve üstün performansıyla TAYFUN, gerçekleştirilen kafile kabul atışında belirlenen hedef koordinatı tam isabetle vurdu. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz sistemlerle, Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü ve caydırıcılığını daha da artırmaya devam edeceğiz" denildi.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Stratejik caydırıcılığımızın vurucu gücü TAYFUN. TAYFUN füzelerimiz ile Silahlı Kuvvetlerimizin stratejik stoklarını hızla artırmaya devam ediyoruz" dedi.

