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Aktüel Stranger Things’in "yeni sezon isimleri" belli oldu
Aktüel

Stranger Things’in "yeni sezon isimleri" belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-21 11:28:04 -
Stranger Things’in "yeni sezon isimleri" belli oldu

İSTANBUL (AA) - Netflix, Stranger Things dizisinin dördüncü sezonuna katılan oyuncuların isimlerini duyurdu.

Netflix açıklamasına göre, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Robert Englund, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Djuricko ve Tom Wlaschiha, Stranger Things’in yeni sezonuna katılan isimler oldu. Açıklamada oyuncuların yeni sezondaki durumlarına ilişkin bilgiler de aktarılırken, şu ifadelere yer verildi:

"Jamie Campbell Bower (The Mortal Instruments: City of Bones, Sweeney Todd) Psikiyatri hastanesinde görevli olarak çalışan şefkatli bir adam olan Peter Ballard'ı canlandıracak. Her gün tanık olduğu gaddarlıktan bıkan Peter, sonunda tavrını koyabilecek mi?. Eduardo Franco (Booksmart, The Binge) Jonathan’ın yeni en iyi arkadaşı, Surfer Boy Pizza’nın leziz pizzaları şevkle dağıtan, eğlenceyi seven Argyle’ı oynayacak. Joseph Quinn (Catherine the Great, Howards End) Hawkins High’ın resmi D&D kulübü The Hellfire Club’ı yöneten 80’lerin korkusuz metalcisi Eddie Munson’u canlandıracak. Kendisini anlamayanların nefret ettiği fakat anlayanların da çok sevdiği Eddie, olayların ürkütücülüğünü yakından deneyimleyecek. Sherman Augustus (Into the Badlands, Westworld) Yarbay Sullivan'ı canlandıracak. Hawkins'teki kötülüğü sonsuza kadar nasıl durduracağını bildiğine inanan zeki ama anlamsız bir adam. Mason Dye (Bosch, The Goldbergs) Jason Carver'ı canlandıracak."


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