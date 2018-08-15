Stor perde temizliği nasıl yapılır?
Stor perde yıkanırken nelere dikkat etmek gerekir? Stor perde nasıl yıkanır?15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:57
* Öncelikle stor perdenizin yıkanabilir olduğundan emin olun. Eğer tafta, viskon ya da ipek türünde bir kumaştan üretilmişse ve yıkanmıyorsa kuru temizlemeye vermelisiniz.
* Elektrik süpürgesi ile evinizi süpürürken perdelerinizin de tozunu alırsanız perdeleriniz daha geç kirlenir. Ancak bunu yaparken elektrik süpürgenize fırçalı başlığını takmayı ihmal etmeyin.
* Perdenize zarar vermeden yerinden sökün. Üst ünitesini çözün. Perdeyi, geçirildiği çubuklardan ve yanındaki zincir ünitesinden ayırın.
* Perdeniz yıkanabilir kumaştan yapılmış ise çamaşır makinesinde 30 derecede yıkayabilirsiniz.
* Perdelerinizi tek başına, içine başka çamaşır koymadan yıkamalısınız.
* Beyaza yakın renklerde bile olsa, canlılığını koruyabilmesi için kesinlikle ağartıcı kullanmaktan kaçının.
* Stor perdeniz tülden yapılmışsa, bir yıkama torbası içine yerleştirerek çamaşır makinesinde yıkayın.
* Stor perdenizi kurutmadan yerine asın, astığınız yerde kurusun. Bu hem perdenizin fazla yıpranmasına engel olur, hem de sizi daha az yorar.
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