Stor perde temizliği nasıl yapılır?

* Öncelikle stor perdenizin yıkanabilir olduğundan emin olun. Eğer tafta, viskon ya da ipek türünde bir kumaştan üretilmişse ve yıkanmıyorsa kuru temizlemeye vermelisiniz.

* Elektrik süpürgesi ile evinizi süpürürken perdelerinizin de tozunu alırsanız perdeleriniz daha geç kirlenir. Ancak bunu yaparken elektrik süpürgenize fırçalı başlığını takmayı ihmal etmeyin.

* Perdenize zarar vermeden yerinden sökün. Üst ünitesini çözün. Perdeyi, geçirildiği çubuklardan ve yanındaki zincir ünitesinden ayırın.

* Perdeniz yıkanabilir kumaştan yapılmış ise çamaşır makinesinde 30 derecede yıkayabilirsiniz.

* Perdelerinizi tek başına, içine başka çamaşır koymadan yıkamalısınız.

* Beyaza yakın renklerde bile olsa, canlılığını koruyabilmesi için kesinlikle ağartıcı kullanmaktan kaçının.

* Stor perdeniz tülden yapılmışsa, bir yıkama torbası içine yerleştirerek çamaşır makinesinde yıkayın.

* Stor perdenizi kurutmadan yerine asın, astığınız yerde kurusun. Bu hem perdenizin fazla yıpranmasına engel olur, hem de sizi daha az yorar.