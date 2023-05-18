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Gündem Stoklanmış onlarca araç ifşa oldu! Fiyat artışlarının nedeni işte bu satıcılar…
Gündem

Stoklanmış onlarca araç ifşa oldu! Fiyat artışlarının nedeni işte bu satıcılar…

Yeniakit Publisher
2023-05-18 11:04:00 -

Ataşehir’de bir AVM’nin eksi 2. katında sıfır araçların stoklandığı iddia edildi. Park halinde bulunan onlarca aracın otoparkta bekletildiği kameralara yansıdı.

Son günlerde otomobil fiyatlarının yükselmesini fırsat bilen bazı galericilerin, satın aldıkları araçları stoklayarak daha yüksek fiyattan satmak istediği iddia edildi. 

“Araba yok yersen”

Sıfır araçları kameraya alan bir vatandaş, araçların markasından istenen fiyatlarına kadar açıklama yaptı. Bayilerde sıfır araçların bulunmadığını söyleyen kişi, avanta verilerek araçların alınabileceğini belirtti.

Sosyal medyada yayılan bu video sonrası görüntülerin incelenmesi için kampanya başlatıldı.

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