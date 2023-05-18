Stoklanmış onlarca araç ifşa oldu! Fiyat artışlarının nedeni işte bu satıcılar…
Ataşehir’de bir AVM’nin eksi 2. katında sıfır araçların stoklandığı iddia edildi. Park halinde bulunan onlarca aracın otoparkta bekletildiği kameralara yansıdı.
Son günlerde otomobil fiyatlarının yükselmesini fırsat bilen bazı galericilerin, satın aldıkları araçları stoklayarak daha yüksek fiyattan satmak istediği iddia edildi.
“Araba yok yersen”
Sıfır araçları kameraya alan bir vatandaş, araçların markasından istenen fiyatlarına kadar açıklama yaptı. Bayilerde sıfır araçların bulunmadığını söyleyen kişi, avanta verilerek araçların alınabileceğini belirtti.
Sosyal medyada yayılan bu video sonrası görüntülerin incelenmesi için kampanya başlatıldı.
Kültür - Sanat
İngiltere'de keşif çalışmalarında kurşun lahitte aristokratın 1000 yıllık iskeleti bulundu! Tarihi gün yüzüne çıkıyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO