Stokçuluk yasasında neler var? Stokçuluk yasası içeriği nedir? Sokçulara ne kadar ceza var?

Stokçuluk yasası son dakika haberi: Stokçuluğa uygulanan para cezalarını artıran düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Yasalaşan düzenleme, stokçulukla mücadele kapsamında uygulanan cezaların artırılmasını içeriyor.

Sokçulara ne kadar ceza var?

Piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere verilen 50 bin ila 500 bin TL arasındaki cezanın alt ve üst sınırlarını yükseltecek bir değişiklik yapılacak. Buna göre; Stokçuluk yapanlara da verilen para cezasının alt sınırı 100 bin olurken üst sınırı ise 2 milyon TL'ye çıkarılacak. Stok mallara el konulacak mı? Bu kapsamda marketlere satış sınırı konulmasına ilişkin bir düzenlemenin gündemde olmadığına, stok mallara el konulmasına ilişkin düzenlemenin ise mevcut yasada zaten yer aldığına dikkat çekti. Kanun teklifinde stokçularla ilgili tek maddelik bir düzenleme de yer alacak. Torba kanunda ayrıca enerji alanında yatırımcının önünü açacak, yerli yatırımcıyı teşvik edecek düzenlemeye yer verilecek.