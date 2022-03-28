Stokçuların gözü orada! Yanmalarına az kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısında görüşülen en önemli gündem başlıklarından birisinin "stokçular" olduğu öğrenildi.

Gıda konusundaki sıkıntılarda Ramazan ayı faktörünün de masaya yatırılacağı ve vatandaşların gıdaya ulaşımını engelleyen kişi ve kurumlarla ilgili sert tedbirler alınacağı belirtildi.

Uluslararası gelişmeler de görüşülüyor

Kurmaylarına NATO temasları hakkında bilgi vermesi beklenen Erdoğan, bakanların görüşlerini de alacak. Öte yandan toplantının en önemli gündem maddelerinden biri de Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş olacak. Özellikle Ukrayna'dan koparak Türkiye karasularına kadar gelen mayınlar hakkında fikir alışverişinde bulunulacağı vurgulandı. Türkiye'nin arabuculuk konusundaki tavrının geliştirilmesi de Kabine'nin konuları arasında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından alınan kararları canlı yayında açıklayacak.