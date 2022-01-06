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Ekonomi Stokçulara kötü haber! Kabul edildi
Ekonomi

Stokçulara kötü haber! Kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 00:17:00 - 2022-01-06 00:29:59
Stokçulara kötü haber! Kabul edildi

AK Parti Zonguldak milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve 40 milletvekilinin imzasının Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Teklifle, bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmesi neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreyle sözleşme süreleri, hakkın başlamasından itibaren 49 yıla kadar uzatılacak.

LPG dağıtıcıları tanımı genişletiliyor. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olanların lisans alması önlenecek.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi amaçlı olarak kullanımına ilişkin düzenleme yapılıyor.

Stokçuluğun önlenmesine ilişkin olarak cezalar 100 bin TL ile 2 milyon TL arasında olması öngörülüyor.

Etibank, Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş ve elektrik dağıtım şirketleri adına kayıtlı tesisler faaliyetlerinin niteliğine göre TEİAŞ ve TEDAŞ'a devredilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca tahsil edilmesi gereken tutarlar için 31/12/2023 tarihine kadar oda ve borsa üyeleri hakkında icra takip işlemleri durdurulacak ve durma süresince zamanaşımı süresinin işlememesi amaçlanıyor.

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