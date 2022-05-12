Stokçular ticaretten men edilmeli

Stokçuluğu önlemek için yapılan yeni çalışma kapsamında hapis cezalarında artışa gidilecek. Küresel fiyat artışlarını fırsata çevirmeye tevessül edenlere ağır yaptırımlar uygulanacak.

İlgili bakanlıklar aktif

Şu sıralar yakından takip edilen stokçular, ilgili bakanlıkların ilk hedeflerinde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından konuya değinerek üretici ve tüketici arasındaki ilişki için sağlıklı bir zemin oluşturacaklarını vurgulamıştı. Bunun üzerine stokçuluk ve fiyatları etkilemeyle ilgili cezalarda yeni düzenlemeye gidileceği belirtiliyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağise stokçulara verilecek cezaların tutuklamayı da içerecek şekilde 1 yıldan 3 yıla çıkarılacağını açıklamıştı. Bozdağ’ın bu açıklaması olumlu yankı buluyor.

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Yeni Akit’e konuşan Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Aziz Koçal, stokçulara ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi. Hapis cezalarının arttırılması gerektiğini dile getiren Koçal, “Yeni düzenlemeye ticaretten mene kadar giden bir sürecin ilave edilmesi gerekir. Mağduriyeti önlemek için yapılanın gerçekten stokçuluk mu, koruma mı olduğuna bakılmalı. Bu tür ayrıntılara da dikkat etmek gerekir. İlk başlarda fiyat artışlarında stokçuluğun çok etkisi olduğu değerlendirilebilir. Ama son zamanlarda girdi maliyetlerinin artmasından dolayı fiyatlar yükseldi. Yaz dönemine giriyoruz. Bu tür adımların atılması önümüzdeki süreçte stoklamanın önüne geçebilir” dedi.