STM’nin deniz projeleri IDEF’21’e damga vurdu
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ’nin (STM) deniz projeleri ile İHA sistemleri IDEF’21’de ilgi gördü.
Fuarda şirketin ana yükleniciliğini üstlendiği TCG İSTANBUL’un (F-515) yanı sıra MİLGEM Ada Sınıfı Korvet ve Açık Deniz Karakol Gemisi OPV-1900 sergilendi. STM, IDEF’21’de 3 farklı Sahil Güvenlik Gemisi ve sürat-manevra gücü yüksek, satıhtan satıha güdümlü mermilerle hücum geliştirebilecek MPAC platformunu da tanıttı. Şirket, taktik mini İHA’larıyla da dikkatleri çekti. Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU, bu sene Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girmesi planlanan Sabit Kanatlı Vurucu İHA Sistemi ALPAGU ve Gözcü İHA Sistemi TOGAN büyük beğeni topladı.