STK’lardan Venezuela’ya destek

Ömer Faruk Şahin Ankara

ABD’nin oyunları ile Devlet Başkanı Maduro’nun devrilerek yerine kukla bir yönetimin getirilmek istendiği Venezuela’nın Ankara Büyükelçiliğine STK’lardan destek ziyareti yapıldı. Ziyaret öncesinde heyet adına açıklama yapan İHH Ankara Sorumlusu Mustafa Sinan, “Bugün burada Venezuela’daki özgürlük mücadelesi veren insanlara destek amacı ile geldik. Burada iki tane amacımız var. Sayın Büyükelçiye bir pembe çiçek vereceğiz. Bütün dünyadaki STK’ların Maduro’ya çiçek göndermesini istiyoruz. Elimizdeki bir diğer hediyemiz ise bir tablo. Bu tablo babalarını savaşta kaybetmiş çocukların yaptığı bir tablo. Bu tabloda çocuğumuz özgürce yaşanılan bir ülkede kendini hayal ediyor. Bu hayal ettiği ülkede yaşaması için bizler de mücadele veriyoruz. Artık bu tabloyu çizen çocuklar gibi çocuklar olmasın” dedi.

Heyet açıklamanın ardından Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Bracho’nun yanına geçerek ABD’nin dayatmacı politikaları karşısında Venezuela halkının her zaman yanında olduklarını bildirmek amacıyla destek ziyaretinde bulundu.