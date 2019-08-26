STK’lardan kayyım atanmasına tam destek

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - İçişleri Bakanlığı'nca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’nın yerine atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu’na sivil toplum kuruluşları tam destek verdi. MÜSİAD, TÜMSİAD, ASKON, İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şube Başkanları ve yönetimleri, Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu Koordinatörü Abdulvasi Yaz ve beraberindeki platform üyeleriyle Diyarbakır'ın kanaat önderleri, Muharip Gaziler Derneği ile Hizmet-İş Sendikası şube yöneticileri ve muhtarlar, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde destek olmak amacıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Sivil toplum kuruluşları, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesinin Diyarbakır için hayırlara vesile olacağına yürekten inandıklarını ifade ettiler.