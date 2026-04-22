STK’lardan Bakan Tekin’e tam destek

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan menfur saldırıların ardından harekete geçen yerli ve milli STK’lar, laikçi azınlığın hedef tahtasına oturttuğu Bakan Tekin’e ‘destek’ bildirisi yayımladı. 81 ilden 314 Sivil Toplum Kuruluşunun imza attığı bildiride Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tam destek verilirken, saldırıda şehit olan çocuklara rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Prof. Dr. A. Halim Ulaş ve Eğitimci Yazar Adnan Kalkan koordinesinde hazırlanan destek bildirisinde, Türk milletinin ruh köküne yönelik hizmetleriyle takdir toplayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sosyal medya ve basında saldıran tiplerin “küresel emperyal köleleştirme sürecine” katkı sağladıklarına dikkat çekildi. “Kana bulanmış elleri imanımızın üzerine sildirmeyeceğiz” başlığıyla yayımlanan ve aralarında “Diyanet-Sen, Ensar Vakfı, Önder, TÜGVA gibi milli STK’lar ile Öz Sağlık-İş, Hak-İş, Hizmet-İş Sendikaların il temsilciliklerinin de yer aldığı 314 STK’nın imza attığı destek bildirisinde özetle, “Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş’ta okullarımızda yaşanan kanlı saldırılar, yüreklerimizi dağlamıştır... BU EYLEMİ YAPANLAR İNSANİ değerlerden uzak, dijital oyunlarda şiddet kültüründe yoğrulmuş, İslam’dan, imandan, rahmetten bihaber BİREYLERDİR. Bu çocukların yaptığı, hiçbir din ve değerin kabul etmediği şiddet psikolojisinin sonucudur.

Buna rağmen bazı çevreler, bu katliam fırsatını daha önce kaybettikleri ideolojik savaşı telafi etmek için kullanmaktadır. Hedef bellidir: Okullarımızda Ramazan’ı coşkuyla yaşatan Millî Eğitim Bakanlığı, değerlerimize sahip çıkan Sayın Bakan Yusuf Tekin ve genel olarak bu milletin manevi kimliği... Bu saldırıdan sonra yapılan itibarsızlaştırma operasyonları, hesaplanmış bir siyasi, ideolojik operasyondan başka bir şey değildir... Saldırganların zihin dünyası, Ramazan sofrasıyla değil; sosyal medyanın karanlık köşelerinde beslenen şiddet ideolojisiyle şekillenmiştir... Sayın Bakan Yusuf Tekin, bu milletin değerlerine sahip çıkan, eğitimde milli kimliği ve manevi mirası yeniden inşa etmeye çalışan inançlı bir devlet adamıdır. Onun üzerinden yürütülen saldırı, sadece bakana değil; temsil ettiği 85 milyonluk millete yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırıyı şiddetle reddediyor, “Nesli İhyâ Medeniyeti İnşâ” mefkûremize gayret eden Sayın Bakana olan tam desteğimizi açıkça ilan ediyoruz” denildi.