Kan şekerinde Limonlu çözüm: Erken müdahalede inanılmaz etkili... Öyle değil böyle tüketin...

Limon şekeri düşürür mü? Limon suyu, asidik içeriği yüksek bir içecektir. Özellikle tüketilen besinlerin kan şekeri üzerinde etkisini azaltmaya yardımcı olabilir. Limon suyu ayrıca lif açısından da zengindir ve bu sayede şekerinin kan dolaşımına emilimini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Limon şekeri yükseltir mi? Limonun içerdiği besin profili nedeniyle şeker hastaları için ölçülü tüketildiğinde faydası olabilecek bir gıdadır. Limon ya da limonlu su tüketimi insülin seviyelerini kontrol altına alabilir. Limonun besin değerleri neler? Mükemmel bir C vitamini kaynağı olan limonun bir bütünü 7 kaloridir. Aynı zamanda tiamin, B6 vitamini, kalsiyum ve potasyum gibi birçok vitamin ve minerallere sahiptir. Limonun besin değerleri şöyledir; C Vitamini: 30.7mg Potasyum: 80mg Yağ: 0.2g Sodyum: 1 mg Şekerler: 1,5g Protein: 0.6g Karbonhidratlar: 5.4g Lif: 1,6 gr Limon neye iyi gelir? Limon yüksek C vitaminine sahiptir. Vücudun enfeksiyonlarla savaşmasında faydası olan limonlar, öte yandan iştahı azaltabilen ve bağırsak sağlığını koruyabilen çözünür lif açısı ile ön plana çıkar. Limonun diğer faydaları şöyle sıralanabilir; Kabızlığı önler Lif açısından zengin olan limonlar bağırsak hareketlerini teşvik etmeye yardımcı olur. Özellikle posalı hali ile tüketildiğinde sindirim sistemi üzerinde daha faydalı olabilir. Antioksidan kaynağıdır C vitamini, flavonoidler, fenolik asitler, esansiyel yağlar ve kumarinler limonda bol miktarda bulunur. Tüm bunlar antioksidan maddelerin bir parçası olduğundan dolayı sağlık problemlerine yol açabilen serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olabilir. Kilo kaybını teşvik eder Limonlar düşük kalorili ve lif açısından zengin oldukları için kilo verme sürecine katkıda bulunabilirler. Tatlı isteğinin azalması açısından da etkili olan limon, iştahı kontrol altına almaya yardımcı olabilir. Enfeksiyonları önler Limon soğuk algınlığı gibi hastalıkların iyileşme sürecinde olumlu etkilere sahiptir. Cilt sağlığını destekler C vitamini ve antioksidanlarla dolu olan limonlar, çevresel faktörler ve güneşin zararlı etkilerinin sebep olduğu cilt problemlerinin tedavisinde etkilidir. Limon suyunu tüketmek ya da cilde uygulamak temiz ve parlak bir cilt görünümü verir. Kalp sağlığını korur Limonlardaki potasyum içeriği, sağlıklı kan basıncı seviyelerini korur. Aynı zamanda flavonoidler kanınızdaki yağ ve şekerleri sağlıklı seviyelerde tutmaya yardımcı olabilir.