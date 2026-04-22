İlk kadın ve ilk siyahi astronot için ay yarışı başlıyor

Artemis II mürettebatının 10 Nisan 2026'da Büyük Okyanus'a başarılı inişiyle birlikte, uzay ajandasında gözler artık doğrudan Ay yüzeyine çevrildi. NASA, 2028 yılının başlarında gerçekleşecek Artemis IV göreviyle, Apollo döneminden bu yana geçen yarım asırlık sürenin ardından Ay'a yeniden insan indirmeyi planlıyor.

Bu tarihi uçuşu asıl özel kılan detay ise Ay toprağına ayak basacak ilk kadının ve ilk siyahi bireyin bu ekipte yer alacak olması.

Uzay ajansı henüz resmi isimleri açıklamadı ancak aday havuzu oldukça tecrübeli isimlerle dolup taşıyor.

Mürettebat seçiminde en çok merak edilen konulardan biri, Artemis II ekibinden isimlerin tekrar seçilip seçilmeyeceği. Tarihsel süreç bu durumun mümkün olduğunu fısıldıyor; nitekim Apollo döneminde birçok astronot Ay'a birden fazla kez seyahat etmişti. NASA, bu kez sadece kendi vatandaşlarını değil, uluslararası ortaklarından isimleri de kadroya dahil etmeyi hedefliyor. O tarihi yürüyüşü yapma ihtimali en yüksek görünen adaylar ise artık çok daha net bir şekilde tahmin ediliyor.

BİLİM VE TECRÜBE YARIŞIYOR: ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Aday listesinin en güçlü isimlerinden biri Dr. Jessica Meir. Deniz biyolojisi alanında doktorası olan Meir, uzayda 205 günden fazla zaman geçirdi ve üç uzay yürüyüşüne imza attı. Christina Koch ile birlikte tarihteki ilk "tamamı kadınlardan oluşan" uzay yürüyüşünü gerçekleştirerek adını altın harflerle yazdırdı. Halihazırda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda komutanlık görevini yürütmesi, liderlik vasıflarıyla onu bir adım öne çıkarıyor.

Hafızalarda yer eden bir diğer isim ise Dr. Jessica Watkins. 2022 yılında UUİ'de uzun süreli görev yapan ilk siyahi kadın unvanını alan Watkins'in asıl avantajı uzman bir jeolog olması. NASA'nın Ay'ın güney kutbunda kalıcı bir üs kurma planı dikkate alındığında, bölgedeki kayaç yapısını analiz edecek bir jeoloğa duyulan ihtiyaç hayati önem taşıyor. Tecrübe denilince akla gelen Stephanie Wilson ise 1996 yılında astronot seçilen, listenin en kıdemli üyesi olarak dikkat çekiyor.

MÜHENDİSLİK GÜCÜ VE ULUSLARARASI ORTAKLAR

Erkek adaylar arasında Dr. Andre Douglas oldukça güçlü bir profil çiziyor. Sistem mühendisliği doktorasına sahip olan Douglas, Artemis II görevinin yedek mürettebatı olarak ana ekiple aynı eğitimi aldı. Henüz bir uzay uçuşu tecrübesi bulunmasa da NASA’nın kendisine duyduğu güven tam görünüyor.

Bir diğer ağır sıklet aday olan Randolph Bresnik ise 7 bin saatten fazla uçuşu olan eski bir savaş pilotu.

Bresnik’in en büyük kozu, şu an Artemis programı için geliştirilen tüm ekipmanların test sürecini bizzat yönetiyor olması.

NASA’nın uluslararası iş birliği geleneği, bu kez Japonya veya İngiltere’den bir ismi Ay yüzeyine taşıyabilir. Japonya’nın adayı Suwa Makoto, jeobilim geçmişiyle dikkat çekerken; İngiltere’nin tek aktif astronotu olan Dr. Rosemary Coogan da listenin sürpriz ismi olabilir. 2028 yılındaki fırlatma yaklaştıkça bu isimler arasındaki dayanışma ruhu ön plana çıkacak. Kim seçilirse seçilsin, Artemis IV ile birlikte insanlık Ay üzerinde sadece ayak izi değil, kalıcı bir gelecek inşa etmeye hazırlanıyor.