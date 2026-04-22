Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Osman Müftüoğlu'ndan şaşırtan açıklama: 'İçerseniz erken yaşlanırsınız'

Son dönemde tartışma konusu olan süt ve süt ürünlerinin faydaları konusuna Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'ndan beklenmedik bir çıkış geldi....

Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'nun bu uyarısı önemli ama çocuklar için söylemiyor bunu süt içmeyin diye. Aksine çocukların süt içmesi gerektiğini vurguluyor. Yetişkinlere ise eğer hızlı yaşlanmak istemiyorsanız süt tüketmeyin diyor. Bakın nedenini de nasıl açıklıyor.

MÜFTÜOĞLU'NDAN EZBER BOZAN AÇIKLAMA Sütle ilgili doğru kabul edilen tabuyu Profesör Doktor Osman Müftüoğlu bozdu. ATV Ana Haber'e konuşan Müftüoğlu, hızlı yaşlanmak istemeyenler süt içmesin diye uyardı. Çocuklar içinse kural yine değişmedi. 7'den 70 hepimiz süt içmenin sağlıklı olduğunu biliriz ki evet öyle sağlıklı ama bu çocuklar için geçerli. Biz yetişkinler için geçerli değil.

Çünkü Profesör Doktor Osman Müfüoğlu diyor ki eğer 30 yaşından büyükseniz süt içmeyin. Çünkü yarardan çok zararı olabilir. Tabii akıllardaki soru şu. Peki süt yerine ne yiyeceğiz ya da ne içeceğiz? İşte Profesör Doktor Osman Müfoğlu diyor ki, "Süt içmeyin ama süt ürünlerinden de vazgeçmeyin."

Sütün içindeki laktozun da yaşlanmada önemli bir etken olduğunun altını çizen Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ERGENLİKTEN SONRA SÜT İÇMENİN FAYDASI YOK" "Yetişkin birisi için, ergenlikten sonra özellikle süt içimenin sağlığa bir faydası olduğu kanaatinde değilim. Hiç süt içmeyen Hindistanlı kadınlarda kemik kırılganlığı yılda neredeyse 150 litre süt tüketen Amerikalı kadınlardan çok daha az. Süte hayır ama süt ürünlerine değil. Süt çocukların büyümesi için vazgeçilmez. İçinde büyüme faktörü olduğu için vazgeçilmez. Protein, kalsiyum ve diğer doğal vitamin ve mineral gücü nedeniyle vazgeçilmez.

"SÜT İÇERSENİZ HIZLI YAŞLANIRSINIZ" İçindeki büyüme hormonu var. IGF1. Şimdi çiftlikte büyütüldüğü için hayvanlar yani doğal gezin hayvanlar olmadığı için bunların daha çok süt vermesi için büyüme hormonu enjekte ediliyor.

'YAŞLANMAYI EN ÇOK HIZLANDIRAN ŞEKER' Laktoz sütünün içinde iki ayrım küçük şeker parçacığı var. Galaktoz var. İki glüoz var. Galaktoz yaşlanmayı en çok hızlandıran şekerdir. Dolayısıyla süt sizi hızlı yaşlandırır. Niye hızlı yaşlanmak istiyorsunuz ki? "SÜT GAZ YAPAR, YOĞURT YAPMAZ" Sütü yoğurta çevirdiğiniz zaman, peynire ve çevirdiği zaman laktoz kullanılır. Bakteriler, probiyotikler ondan sütten yoğurt yaparken, peynir yaparken içindeki laktozla beslendikleri için içinde laktoz ya hiç kalmaz ya da minimuma iner. Onun için süt gaz yapar, yoğurt yapmaz."/ kaynak: mynet.com

