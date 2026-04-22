Osman Müftüoğlu'ndan şaşırtan açıklama: 'İçerseniz erken yaşlanırsınız'

'YAŞLANMAYI EN ÇOK HIZLANDIRAN ŞEKER' Laktoz sütünün içinde iki ayrım küçük şeker parçacığı var. Galaktoz var. İki glüoz var. Galaktoz yaşlanmayı en çok hızlandıran şekerdir. Dolayısıyla süt sizi hızlı yaşlandırır. Niye hızlı yaşlanmak istiyorsunuz ki? "SÜT GAZ YAPAR, YOĞURT YAPMAZ" Sütü yoğurta çevirdiğiniz zaman, peynire ve çevirdiği zaman laktoz kullanılır. Bakteriler, probiyotikler ondan sütten yoğurt yaparken, peynir yaparken içindeki laktozla beslendikleri için içinde laktoz ya hiç kalmaz ya da minimuma iner. Onun için süt gaz yapar, yoğurt yapmaz."/ kaynak: mynet.com