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Ekonomi STK’lar kara paraya karşı bilgilendirme
Ekonomi

STK’lar kara paraya karşı bilgilendirme

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı konusunda STK’ları bilgilendirmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 17:43:00 -
STK’lar kara paraya karşı bilgilendirme

YENİ AKİT  ANKARA

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) için kara para ve terörizmin finansmanları konusunda bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriliyor. Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleşen toplantıların ardından şimdi de Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Kilis merkezli STK’lar ile bilgilendirme toplantıları devam ediyor. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada toplantılara ilişkin şu bilgiler verildi: “İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü STK temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantılarla kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda bilgilendirmeler yapıyor. Karaparanın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede STK’ları bilgilendirilmeye devam ediyoruz. İlki Ankara,İstanbul ve İzmir merkezli STK’lar için gerçekleştirilen “Sivil Topluma Rehberlik Eğitimi”, bugün Gaziantep,Şanlıurfa,Hatay ve Kilis merkezli STK’larla devam etti.”

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