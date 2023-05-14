STK Temsilcileri: 14 Mayıs seçimleri, milli iradenin tecellisi olsun

Ülkemizin önde gelen STK yöneticileri, hayati öneme haiz seçimlere ilişkin görüşlerini Akit aracılığıyla aktardı.

Midelerimiz ile değil gönlümüzle karar verelim

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Başkanı Ecevit Öksüz, şunları ifade etti: “Bu seçimde her şey bir yana önündeki katsayı engeli kaldırılan imam hatipli gençlerimizin, yeniden açılan imam hatip ortaokullarının, kamunun tüm alanlarında özgürlüğüne kavuşan başörtülü kardeşlerimizin, yıllar sonra bilet yerine abdest ile girilen yeniden ibadete açılan Ayasofya’nın, yaş sınırlamasının kaldırılarak adeta yeniden hayat bulan kuran kurslarımızın, tüm liselere seçmeli dersler olarak müfredata eklenen peygamberimizin hayatı, temel dini bilgiler ve Kur’an-ı Kerim derslerinin hatırının kazanmasını diliyor ve ümit ediyoruz. Eğer sadece midelerimiz ile değil aklımız, gönlümüz, fikrimiz ve inançlarımızın hayat bulması adına meseleye bakar, öyle karar verirsek bu kanaate varmamız asla zor olmayacaktır.”

Küreselci düzene karşı çıkacak yegâne İslam'dır

Cuntacıların “postmodern” darbe olarak tanımladığı 28 Şubat darbesi döneminde sırf başörtüsü taktıkları için okullardan atılan, gelecekleri ellerinden alınan, yıllarca işsiz kalan öğrencilerin bir araya gelerek oluşturdukları 28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas da, şunları ifade etti: “14 Mayıs seçimlerinde küreselcilerin ABD ve NATO’nun desteği ile dünya milletleri üzerinde kurdukları tek merkezli düzene karşı çıkacak yegâne hayat düzeni İslam’dadır. Ümmetin bu asli amacını yeşerten, yaşatacak olan, mazlumların ve masumların umudu olacak yegâne güç milletimizin kendisidir. İnşallah, 21 yılda her alanda yaşanan büyük değişiklikler ve savunma sanayii alanındaki teknolojik gelişmeler masumlara umut, düşmana korku salmaya devam edecektir. Bölgesinde söz sahibi olan Türkiye’nin yeni dönemle birlikte dünyada mazlumların umudu, İslamın sancaktarı olarak adalet dağıtacağı bir anlayışın galip geleceğine inanıyoruz.”

Kazanımların üzerine taş koyan olursa o kazansın

Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası (DİNBİRSEN) Genel Başkanı Yusuf Özdemir ise, şu değerlendirmede bulundu: “Seçimler milletin iradesiyle şekillenir. Kim kazanırsa kazansın ülkemiz kazansın. Vatan bütünlüğünü tehdit eden, inanç değerlerimize saygı duymayan ötekileştiren, toplumu ayrıştırıcı dil kullanan kim olursa olsun kaybetsin. Ülkemizin kazanımlarının üzerine bir taş koyan kim olursa olsun o kazansın. Kazanımları yok edeceğini söyleyenlere ise Allah fırsat vermesin.”

Ülkesine sahip çıkan lider kazansın

İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Zeki Dilmen de, bugün yapılan çifte seçime yönelik şunları söyledi:

“Rabbim seçimleri ülkemize, milletimize hayırlı eylesin. Allah, vatanımız için mücadele eden, emek sarf eden ve ülkesine sahip çıkan hangi liderse zaferi ona ve milletimize bahşetsin. Emperyalist güçler, ülkemizin üzerinde batı çok büyük oyunlar oynuyor. Dışarıdaki ve içerdeki Türkiye düşmanları, ülkemizin gelişmesini, istikrar içinde büyümesini, bekasını istemiyorlar. Bu emperyalist karanlık güçler, içeriden devşirdikleriyle birlikte uzun yıllardır terörü ülkemizin başına bela ediyorlar. On binlerce şehit ve gazi verdik. Bundan sonra da ülkemizin bekası için kanımızın, terimizin son damlasına kadar mücadeleye devam edeceğiz. Ülkemizin feraset sahibi seçmeni inşallah oynanan bu karanlık oyunu görür ve oyunu ona göre verir. Türkiye 80 yıl önceki günlere dönsün istiyorlar. Ama Allah doğrudan yana olacaktır inşallah.”

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Bu seçimler milli iradenin tecellisi olsun

Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Platformu Başkanı Ahmet Taş da şu düşünceleri ifade etti:

“Ülkemiz için son derece önemli bir seçime gidiyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimleri için iki blok oluşmuş durumda. Biz biliyoruz ki, bu millet inancına, kültürüne, tarihine beklenen değeri vermeyen siyasi oluşumları iktidara taşımaz. 14 Mayıs akşamı da sonuç değişmez sağduyu galip gelir ve millet kendi değerlerine sahip çıkanları iktidara taşır, yönetme emanetini onlara verir. Bu düşüncelerle bugünkü 14 Mayıs seçimlerinin milli iradenin tecellisi olduğu, milletimize yakışır bir vakar içinde gerçekleşmesini temenni ediyoruz.”