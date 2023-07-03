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Spor Steven Gerrard, Al Ettifaq’ın teknik direktörü oldu
Spor

Steven Gerrard, Al Ettifaq’ın teknik direktörü oldu

Yeniakit Publisher
2023-07-03 19:50:00 -
Steven Gerrard, Al Ettifaq’ın teknik direktörü oldu

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ettifaq, teknik direktörlük görevine Steven Gerrard’ın getirildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan takımları yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcularla dikkat çekerken, takımlar teknik adamlık görevi için yıldız isimlerle anlaşıyor.

Son olarak Al Ettifaq kulübü, 43 yaşındaki İngiliz Steven Gerrard’ı takımın başına getirdiğini duyurdu. Kulüp, Gerrard’ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Steven Gerrard, son olarak Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’yı çalıştırmış Ekim 2022’de ise yollarını ayırmıştı.

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