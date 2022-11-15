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Gündem Steve Jobs'un terlikleri açık artırmayla satıldı! Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı
Gündem

Steve Jobs'un terlikleri açık artırmayla satıldı! Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un sandaletleri, açık artırmaya çıkarıldı. Sandaletler 218 bin dolara alıcı buldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 16:01:00 - 2022-11-15 16:18:30
Steve Jobs'un terlikleri açık artırmayla satıldı! Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un sandaletleri, açık artırmayla 218 bin dolara satıldı.

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un sandaletleri, açık artırmayla satışa sunuldu. Steve'e ait sandaletler, 'Ulien’s Auctions' adlı müzayede evinin düzenlediği açık artırmayla satışa sunuldu. 60 bin dolara alıcı bulması beklenen Jobs’un terlikleri, adı açıklanmayan bir şahıs tarafından 218 bin 750 dolara satın alındı. Kaliforniya merkezi müzayede evi tarafından yapılan açıklamada, terliklerin iyi durumda olduğu ve Jobs’un 70’li ve 80’li yıllarda gardırobunun vazgeçilmez parçası olduğu bilgisi paylaşıldı.

Steve Jobs, 2011 yılında Apple’daki görevini bıraktıktan 6 hafta sonra, 56 yaşındayken pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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Yorumlar

m.n.

Hakikaten birinin eski terliğini alıp yalayacak kadar kalitesiz, görgüsüz kişiler var. Bizde PKK'nın ayaklarını yalayıp kendini güya belli etmememeye çalışan daha rezil, daha pespaye ulusalcılar var. Maalesef bizdekiler daha da görgüsüz ve iğrenç.

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