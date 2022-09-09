Sterlin/Dolar 37 yılın en düşük seviyesine geriledi

Sterlin, ülkede vahim ekonomik görünümün ve dolarda son dönemde yaşanan yükselişin etkisiyle dolara karşı 37 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Sterlin yüzde 1’e varan değer kaybıyla 1,1410 dolara gerilerken bu seviye en son 1985 yılında Margarate Tatcher’ın başbakan olduğu dönemde görülmüştü.

Ada ülkesi iki haneli enflasyon ve uzun vadeli ekonomik daralmayı içeren ikili tehdit sorunuyla karşı karşıya kalmış durumda. İngiltere Merkez Bankası da (BOE) ekonomi için bir yıldan fazla süredir resesyon uyarısında bulunuyordu.

Sterlin dolara karşı en son bu seviyelere gerilediğinde dünyanın en zengin ülkeleri ABD para birimini zayıflatmayı amaçlayan Plaza Anlaşması’nı imzalamışlardı.

Dolar diğer gelişmiş ülke para birimlerine karşı yükselirken sterlinde yaşanan değer kaybının derinleşmesine ve İngiltere Merkez Bankası’nın faiz artış hızında Fed’e yetişmesi konusunda oluşan baskının artmasına neden olmuştu.

Ekonomik büyümede beklenen düşüşün artan ticaret açığıyla birlikte sterlin üzerinde etkili olması para biriminin bu yıl içinde yüzde 15 değer kaybetmesine ve 2016’dan bu yana en büyük düşüşünü yaşamasına neden oldu. Öte yandan başbakan seçilen Liz Truss’ın ekonomik gündemine dair endişeler de para birimi üzerinde oluşan baskıyı artırıyor.