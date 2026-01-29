  • İSTANBUL
Spor Stephen Curry, NBA tarihine geçti
Spor

Stephen Curry, NBA tarihine geçti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Stephen Curry, NBA tarihine geçti

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, NBA normal sezonlarında en fazla sayı atan oyuncular arasında 19. sıraya yükseldi. Öte yandan NBA normal sezonlarında en fazla sayı üreten ilk 20 isim arasındaki 5 oyuncu, kariyerine devam ediyor.

NBA’de Golden State Warriors deplasmanda Utah Jazz'ı 140-124 mağlup ederken Warriors'ta Curry, 27 sayı kaydetti.

Jazz karşısında bulduğu sayılarla Curry, Paul Pierce'ı geçerek NBA tarihinde normal sezonda en çok sayı atan 19. isim oldu.

NBA'de 4 şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki Curry, 26 bin 424 sayı ile Paul Pierce'ı (26 bin 397) geride bırakarak listede 19. sıraya çıktı.

İLK 20'DEKİ NBA KARİYERİ DEVAM EDEN 5 OYUNCU, 36-41 YAŞ ARASINDA

NBA normal sezonlarında en fazla sayı atan ilk 20 arasında kariyeri devam eden, 36-41 yaş aralığında 5 isim bulunuyor.

İlk 20'ye giren 37 yaşındaki Curry'nin yanı sıra NBA tarihinde normal sezonda en fazla sayı atan 41 yaşındaki LeBron James ile 37 yaşındaki Kevin Durant, 36 yaşındaki James Harden ve 37 yaşındaki oyuncusu Russell Westbrook'un NBA kariyeri devam ediyor.

ZİRVEDEKİ İSİM, NBA'DE 40 BİNLER KULÜBÜNÜN İLK VE TEK ÜYESİ LEBRON JAMES

NBA tarihinde normal sezonda en fazla sayı atan 41 yaşındaki LeBron James'in NBA kariyeri devam ediyor.

Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, 42 bin 821 sayı ile listede ilk sırada yer alıyor.

NBA tarihinin normal sezonlardaki en skorer ismi LeBron James, rekorları altüst ettiği kariyerinde 2 sezon önce 40 bin sayı barajını aştı.

NBA normal sezonlarında en fazla sayı üreten ilk 20 isim şöyle:

  Oyuncu Sayı Yıl  
1 LeBron James 42 bin 821 2003-hala oynuyor  
2 Kerim Abdülcabbar 38 bin 387 1969-1989  
3 Karl Malone 36 bin 928 1985-2004  
4 Kobe Bryant 33 bin 643 1996-2016  
5 Michael Jordan 32 bin 292 1984-2003  
6
Kevin Durant
31 bin 705 2007-hala oynuyor  
7 Dirk Nowitzki 31 bin 560 1998-2019  
8 Wilt Chamberlain 31 bin 419 1959-1973  
9 James Harden 28 bin 780
  2009-hala oynuyor  
 
10 Shaquille O'Neal 28 bin 596 1992-2011  
11 Carmelo Anthony 28 bin 289 2003-2022  
12 Moses Malone 27 bin 409 1974-1995  
13 Elvin Hayes 27 bin 313 1968-1984  
14 Hakeem Olajuwon 26 bin 946 1984-2002  
15
Russell Westbrook
26 bin 944 2008-hala oynuyor  
16 Oscar Robertson 26 bin 710 1960-1974  
17 Dominique Wilkins 26 bin 668 1982-1999  
18 Tim Duncan 26 bin 496 1997-2016  
19 Stephen Curry 26 bin 424 2009-hala oynuyor  
20 Paul Pierce 26 bin 397 1998-2017

