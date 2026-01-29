Stephen Curry, NBA tarihine geçti

NBA’de Golden State Warriors deplasmanda Utah Jazz'ı 140-124 mağlup ederken Warriors'ta Curry, 27 sayı kaydetti.

Jazz karşısında bulduğu sayılarla Curry, Paul Pierce'ı geçerek NBA tarihinde normal sezonda en çok sayı atan 19. isim oldu.

NBA'de 4 şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki Curry, 26 bin 424 sayı ile Paul Pierce'ı (26 bin 397) geride bırakarak listede 19. sıraya çıktı.

İLK 20'DEKİ NBA KARİYERİ DEVAM EDEN 5 OYUNCU, 36-41 YAŞ ARASINDA

NBA normal sezonlarında en fazla sayı atan ilk 20 arasında kariyeri devam eden, 36-41 yaş aralığında 5 isim bulunuyor.

İlk 20'ye giren 37 yaşındaki Curry'nin yanı sıra NBA tarihinde normal sezonda en fazla sayı atan 41 yaşındaki LeBron James ile 37 yaşındaki Kevin Durant, 36 yaşındaki James Harden ve 37 yaşındaki oyuncusu Russell Westbrook'un NBA kariyeri devam ediyor.

ZİRVEDEKİ İSİM, NBA'DE 40 BİNLER KULÜBÜNÜN İLK VE TEK ÜYESİ LEBRON JAMES

NBA tarihinde normal sezonda en fazla sayı atan 41 yaşındaki LeBron James'in NBA kariyeri devam ediyor.

Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, 42 bin 821 sayı ile listede ilk sırada yer alıyor.

NBA tarihinin normal sezonlardaki en skorer ismi LeBron James, rekorları altüst ettiği kariyerinde 2 sezon önce 40 bin sayı barajını aştı.

NBA normal sezonlarında en fazla sayı üreten ilk 20 isim şöyle:

Oyuncu Sayı Yıl 1 LeBron James 42 bin 821 2003-hala oynuyor 2 Kerim Abdülcabbar 38 bin 387 1969-1989 3 Karl Malone 36 bin 928 1985-2004 4 Kobe Bryant 33 bin 643 1996-2016 5 Michael Jordan 32 bin 292 1984-2003 6 Kevin Durant 31 bin 705 2007-hala oynuyor 7 Dirk Nowitzki 31 bin 560 1998-2019 8 Wilt Chamberlain 31 bin 419 1959-1973 9 James Harden 28 bin 780 2009-hala oynuyor 10 Shaquille O'Neal 28 bin 596 1992-2011