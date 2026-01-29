Vücuda mikropların saldırısı an meselesiyken, şifa dermanı... Deva olmadığı organ yok!

Doğal tedavi yöntemlerinin popülerleştiği günümüzde, mutfaklarımızda sıklıkla kullandığımız bazı yiyecekler sağlık açısından pek çok fayda sunuyor. Bunlardan biri de sarımsak. Yüzyıllardır hem yemeklere lezzet katmak hem de şifa bulmak amacıyla kullanılan sarımsak, son zamanlarda "sarımsak püresi" olarak daha da fazla ilgi görmeye başladı. Peki, sarımsak püresinin faydaları nelerdir? İşte, bu doğal şifa kaynağının sağlık üzerindeki etkileri: