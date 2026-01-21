  • İSTANBUL
Stente alternatif tedavi: İlaçlı koroner balonlar
Sağlık

Stente alternatif tedavi: İlaçlı koroner balonlar

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Stente alternatif tedavi: İlaçlı koroner balonlar

Kalp damar tedavisinde her hastaya stent uygun olmayabilirken, ilaçlı koroner balonlar damar içinde kalıcı metal bırakmadan ilaç salınımı sağlayarak yeniden daralma ve uzun dönem komplikasyon risklerini azaltan, doğru hastada etkili bir alternatif sunuyor.

Medical Point Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Kaplan, geleneksel kalp damar tedavisi yöntemlerinde daralan veya tıkanan kalp damarlarının çoğunlukla stentle açıldığını hatırlattı.

Ancak her hasta için stentin en ideal çözüm olmayabildiğini aktaran Kaplan, "İlaçlı koroner balonlar, damarı açarken aynı zamanda damar duvarına özel bir ilacı kısa sürede ve etkili şekilde vererek yeniden daralma riskini azaltıyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaplan, ilaçlı koroner balonların, klasik balon anjiyoplastiye ek olarak damar duvarına ilaç salınımı yapan özel bir teknolojiye sahip olduğunu belirtti.

Bu sayede damar içinde kalıcı bir metal yapı bırakılmadan tedavinin gerçekleştirilebildiğine dikkati çeken Kaplan, özellikle daha önce stent takılmış ve tekrar daralma gelişmiş hastalarda, küçük çaplı damarlarda ya da stent yerleştirilmesinin riskli olduğu durumlarda bu yöntemin önemli avantajlar sağladığını vurguladı.

Kaplan, "Damar içinde yabancı bir cisim bırakılmaması, uzun dönem komplikasyon risklerini azaltabiliyor. Ayrıca bazı hastalarda daha kısa süreli kan sulandırıcı tedavi yeterli olabiliyor. Bu da özellikle kanama riski yüksek hastalar için önemli bir avantaj." bilgisini verdi.

Hastanın damar yapısı, darlığın yeri ve özellikleriyle ek hastalıkların tedavi seçimini etkilediğine işaret eden Kaplan, doğru yöntemin belirlenmesi için ayrıntılı kardiyolojik değerlendirmenin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Medical Point Hastanesi'nde modern tanı ve tedavi olanaklarıyla hastalara kişiye özel çözümler sunduklarını aktaran Kaplan, "Amacımız, hastalarımız için en güvenli ve en etkili tedaviyi belirlemek. İlaçlı koroner balonlar, doğru hastada uygulandığında yüz güldürücü sonuçlar sağlayan, çağdaş bir tedavi seçeneğidir." ifadelerini kullandı.

