Stellantis’ten yapay zekâ hamlesi! Tüm şirketi kapsayan büyük dönüşüm

Dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis, Mistral AI ile olan iş birliğini pilot projelerden şirket genelinde yapay zekâ uygulamalarına taşıdı. Bu sayede Stellantis, üretken yapay zekâyı operasyonların tamamına entegre ediyor. Stellantis genelinde yapay zekâ kullanımını ölçeklendirmek ve ortak çözümler geliştirmek amacıyla “İnovasyon Laboratuvarı” ve “Dönüşüm Akademisi” hayata geçiriliyor. Satış ve satış sonrası süreçlerden başlayarak mühendislik ve diğer alanlara uzanacak şekilde müşteri deneyimini iyileştirmeye ve değer yaratmaya yönelik yeni girişimler başlatılıyor.

Mobilitenin her alanına yatırım yapan dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis, geleceğe yönelik yatırımları ve güçlü iş birlikleri ile büyümeye devam ediyor. Stellantis ve Mistral AI, yapay zekânın Stellantis’in operasyonlarına entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla yürüttükleri iş birliğinde yeni bir dönüm noktasına ulaştıklarını duyurdu. Bu gelişme, otomotiv inovasyonu alanında somut sonuçlar veren mevcut iş birliklerini daha da derinleştiriyor.

Benzersiz bir iş ortağı!

Son 18 ayda iki şirket, gelişmiş yapay zekâ çözümleri geliştirmek ve Mistral AI’nin modellerini yeni nesil araç içi asistanlardan yapay zekâ destekli iş ve mühendislik süreçlerine kadar uzanan çeşitli kullanım alanlarına entegre etmek için başarılı bir şekilde birlikte çalıştı. Bugünden itibaren Stellantis ve Mistral AI, iş birliklerinde yeni bir aşamaya geçerek, yapay zekâyı Stellantis’in operasyonlarının merkezine yerleştirmeyi hedefleyen stratejik bir iş birliği vizyonuyla hareket ediyor. Bu sayede verimlilik, çeviklik ve müşteri odaklı değer yaratımı ölçeklenebilir şekilde hayata geçirilecek. Mistral AI ile yürütülen çalışmaların, Stellantis’in daha hızlı ve daha akıllı hareket etmesini sağladığını söyleyen Stellantis Mühendislik ve Teknoloji Direktörü Ned Curic, “Bu iş birliğini benzersiz kılan unsur, Mistral AI’nin Stellantis ile yakın çalışarak somut sonuçlar ortaya koyma yetkinliği. Birlikte, müşterilerimize gerçek değer sunan ve Stellantis’in daima bir adım önde olmasını sağlayan akıllı ve uyumlu sistemler geliştiriyoruz” dedi. Mistral AI CEO’su ve Kurucu Ortağı Arthur Mensch ise, şu değerlendirmeyi yaptı: “Stellantis, ölçeği, mühendislik derinliği ve yapay zekâyı işletmenin her alanına entegre etme kararlılığı sayesinde Mistral AI için benzersiz bir iş ortağı konumunda. Yüksek derecede özelleştirilebilir yapay zekâ çözümlerimiz ve uygulamalı mühendislik ekiplerimiz, Stellantis’in müşteri deneyimini ve operasyonlarını iyileştirmeye yönelik pratik çözümler sunmada kritik rol oynayacak. Birlikte, yapay zekânın en karmaşık sektörleri nasıl dönüştürebileceğine dair yeni bir standart belirliyoruz.”

Kullanımı hızlandıracak yeni platformlar!

Bu hedeflere ulaşmak amacıyla Stellantis ve Mistral AI, birbirini tamamlayan iki disiplinler arası ekip kuracak:

İnovasyon Laboratuvarı – inovasyonun yaratıldığı alan: Stellantis’in satış ve satış sonrası süreçlerine odaklanarak, karmaşık kullanım senaryolarını ele almak ve yapay zekâyı doğrudan iş süreçlerine entegre etmek amacıyla yüksek derecede özelleştirilebilir yapay zekâ çözümlerinin ortak geliştirilmesini sağlayacak disiplinler arası bir ekip.

Dönüşüm Akademisi – dönüşümü hızlandırmak: Stellantis genelinde yapay zekâ uygulamalarının ölçeklendirilmesini sağlamak, prototip aşamasından üretime geçişi hızlandırmak ve ölçülebilir iş etkisi yaratan yeni kullanım senaryolarını hayata geçirmek üzere yapılandırılmış bir ekip.

Bu platformlar, inovasyon ve dönüşüm için birer itici güç olarak konumlanacak; Stellantis’in yapay zekâ uygulamalarında deneme aşamasını geride bırakıp, temel iş fonksiyonlarında tam ölçekli kullanıma geçmesini mümkün kılacak.