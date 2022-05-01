  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarlarını karşı karşıya getirme provokasyonu! Maçta bazı taraftarlardan tepki çeken pankart

Dünyanın en güçlü orduları yayınlandı! Bakın Türkiye'ye hep kafa tutan Yunanistan kaçıncı sırada

Danimarkalı ırkçı siyasetçiden skandal! Bir kez daha Kur'an-ı Kerim yaktı

Provokasyona gelmeyin! Trabzonspor ile Fenerbahçe taraftarları arasında kavga çıktı

Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya tepki: Haddini bileceksin

Son ankette İYİ Parti'ye büyük şok

Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti

Bir 'top' uğruna Bağdat Caddesi'nde provokasyon! Yönetimin yanlışlarını sorgulamak yerine sokakları karıştırma peşindeler

ABD üssüne roketli saldırı

Ümit Özdağ daha iktidara gelmeden gazeteci kıyımına başladı!
Ekonomi Stellantis ve Qualcomm’dan dijital platform iş birliği
Ekonomi

Stellantis ve Qualcomm’dan dijital platform iş birliği

Stellantis ve Qualcomm, Snapdragon Digital Chassis çözümleriyle, yeni araç platformlarına destek sağlamak için iş birliği yapıyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 10:51:00 -
Stellantis ve Qualcomm’dan dijital platform iş birliği

Otomotiv ve mobilite dünyasının en büyük grupları arasında yer alan, geleceğin teknolojilerini adapte etme konusunda rol üstlenen Stellantis, stratejik ortaklık çalışmaları ile teknolojik yenilikler konusunda dikkati çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Stellantis ve Qualcomm Technologies 2024 yılından itibaren Stellantis’in 14 ikonik otomotiv markasındaki milyonlarca araca akıllı, kişiselleştirilebilir ve sürükleyici araç içi deneyimler sunmak için en ileri Snapdragon Digital Chassis çözümlerini kullanmak üzere uzun vadeli bir teknoloji iş birliği duyurdu. Stellantis Üst yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, “Bu iş birliğimiz güvenli, kişiselleştirilmiş ve her zaman bağlı özellikler aracılığıyla müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamaya yardımcı olacak” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay