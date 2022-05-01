Stellantis ve Qualcomm’dan dijital platform iş birliği

Otomotiv ve mobilite dünyasının en büyük grupları arasında yer alan, geleceğin teknolojilerini adapte etme konusunda rol üstlenen Stellantis, stratejik ortaklık çalışmaları ile teknolojik yenilikler konusunda dikkati çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Stellantis ve Qualcomm Technologies 2024 yılından itibaren Stellantis’in 14 ikonik otomotiv markasındaki milyonlarca araca akıllı, kişiselleştirilebilir ve sürükleyici araç içi deneyimler sunmak için en ileri Snapdragon Digital Chassis çözümlerini kullanmak üzere uzun vadeli bir teknoloji iş birliği duyurdu. Stellantis Üst yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, “Bu iş birliğimiz güvenli, kişiselleştirilmiş ve her zaman bağlı özellikler aracılığıyla müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamaya yardımcı olacak” dedi.