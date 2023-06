Stefan Kuntz: "Önemli bir galibiyet elde ettik"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya maçının ardından mücadelenin çekişmeli geçmesine geçmesine şaşırmadığını ve EURO 2024 yolunda önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Skonto Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kuntz, "Letonya maçına çok fazla şaşırmadım, en son geldiğimizde de benzer bir karşılık bulmuştuk. Letonya çok arzulu ve istekli oynadı, zorladılar. Bir daha geldiğimde böyle bir maç olursa ilaç kullanmam gerekebilir. Letonya’nın hocası da oyuncularını iyi hazırlamış, çok dirençli oynadılar. İlk yarı bazı oyuncularımız istediğimiz performansı gösteremediği için zorlandık, ikinci yarı biraz daha iyiydiler. Oyuncu değişikliklerimiz oyuna katkı sağladı. Oyun içindeki şans da biraz bizden yanaydı. Aynı zamanda oyuncularımız arasında farklı fizik durumları olanlar vardı. Bazı oyuncularımız finaller oynadı. Bazı oyuncularımız iki haftadır oynamıyordu. Bunun dengesini bulmak bizim için biraz zor oldu" ifadelerini kullandı.



"Üzülme şeklim tüm Türk taraftarlarının üzülme şekliyle aynıydı"

Kuntz, Letonya’nın ikinci golünden sonra hislerinin sorulması üzerine ise şöyle konuştu: "Sonuçta benim orada üzülme şeklim tüm Türk taraftarlarının üzülme şekliyle aynıydı. Bir farkı yoktu. Mantalitemiz gereği sonuna kadar zorlayacağımızı biliyoruz. 18 ay önce burada oynadığımızda da benzer bir sonuçla karşılaşmıştık, sonuna kadar direnip galibiyeti almıştık. Yine benzer bir durum oldu, o yüzden son ana kadar umutluyduk. Üçüncü golü izlediğinizde direkt santradan sonra Barış’ın oradan sağ taraftan topu getirmesi, İrfan Can’ın inanıp orada pozisyona girip, inanıp golü yapması. Bu her millete, her takıma nasip olan bir şey değil. Bu oyuncularımızın özel olduğunu gösteren bir durum. Bununla ilgili Türk milletinin gururlu olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki Orkun’un da gol öncesinde hatası oldu ama ne oldu, ondan sonra o duruma karşılık verdi ve ikinci golümüzün hazırlığını yaptı. Cengiz’e güzel bir asist yaptı."



"Takımımla gurur duyuyorum"

Alman teknik adam, uzun sezon sonrasında bu maçları oynadıklarını vurgulayarak, "Ferdi ile attığımız ikinci golde belki o golü verebilirlerdi. O an için tüm oyuncularımız 2-0’ı elde ettiğini düşündü, oyun biraz daha bize dönebilirdi. Şu anki mevcut durumda zor problemleri çözmek bize nasip oluyor. Takımımla gurur duyuyorum, bu olaydan böyle bir skorla çıktıkları için. Eğer uzun süre Letonya’da oynamazsak memnun kalabilirim. Sizin neyi beklediğinizi biliyoruz, öncelikle fizik gücü çok güçlü bir takım, çok koşan ve isteyen, kafa toplarında inanılmaz iyi olan bir takım. Bir Alman teknik adam şunu söylüyordu; 1,97 boyunu kontrol etmeyi hiçbir zaman öğrenemezsiniz. Eğer kendi kalitenizi yüzde yüz sahaya yansıtamazsanız, o zaman bu ara durumlarda rakip de kendi oyununu sahaya yansıtabiliyor ve sizi zor duruma sokabiliyor" şeklinde konuştu.



"Bu rakibe göre hazırlandık"

Stefan Kuntz, savunmada çok fazla hata yapılmasıyla ilgili gelen bir soruya ise şu yanıtı verdi: “Biz bu maça hazırlandık, bu rakibe göre hazırlandık, biraz daha ofansif diziliş şekli belirledik. Bu tarz durumun olabileceğini bekliyorduk, arkadaki bazı kararları biraz daha iyi verebilseydik, büyük ihtimal bu kadar zor duruma düşmeyebilirdik. Enes, Cenk, Çağlar gibi önemli, bizi daha iyi tanıyan oyuncularımız bu kampta bizimle beraber olamadılar. Takım içindeki oyuncuların fiziksel seviyesi aynı değildi. Bizim beklentimiz herkesin maç temposunun geri dönmesi ve önümüzdeki maça daha hazır olmamız. Üç tane ilk kez ilk 11 oynayan oyuncumuz oldu. Hala genç bir takımız, böyle bir galibiyeti tecrübe etmek onlar için çok önemli."



"Samsun'a gidiyor olmamız beni çok mutlu ediyor"

Son olarak Galler ile Samsun'da oynanacak maç hakkında konuşan Kuntz, "Samsun’a gidiyor olmamız beni çok mutlu ediyor. 30-35 sene önce en son oynanan milli maç olduğunu söylediler, oradaki atmosferin ne kadar güzel olduğunu bana anlattılar. Milli takım herkesin desteğini hak ediyor. Birlik içinde olursak Avrupa Şampiyonası'na gidebiliriz. Mesela İrfan Can’ı kadroya kattığım için bana ağır eleştirilerde bulunan ve zaman zaman hakaret eden kişiler oldu. Bu da İrfan gibi bir oyuncuya karşı haksızlık. Çünkü o çok özel ve iyi bir oyuncu. İnanın birçok ülke böyle bir mili takım, böyle dirençli ve azimli bir milli takımı hayal ediyordur. Bu nedenle mutlu olmaları gerekir. Onlar da bu yüzden takımı desteklesinler ve gururlu olsunlar. Karşı karşıya bir yere varamayız, birlik içinde bir yere varabiliriz. Bugün arma için ne kadar gayret ettiklerini gösterdiler" diye konuştu.