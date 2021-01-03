Steam'den bir rekor daha

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle insanların evlerine kapanması, yıl boyunca Steam'in kullanıcı sayısına da yansımıştı. Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası, 2020 içerisinde birçok kez eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunu kırmayı başarmıştı.

SteamDB verilerine göre dijital oyun mağazası, dün eş zamanlı oyuncu sayısında tüm zamanların rekorunu bir kez daha kırmayı başardı. Steam, eş zamanlı oyuncu sayısında 25 milyonu geride bıraktı.

SteamDB internet sitesinin verilerine göre Steam, dün eş zamanlı olarak 25 milyon 415 bin 80 kullanıcıya ev sahipliği yaptı ve eş zamanlı oyuncu sayısında rekorunu bir kez daha geride bıraktı. Platformun bundan önceki rekoru 24,8 milyon eş zamanlı kullanıcıyla gerçekleşmişti.