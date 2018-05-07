Start verildi! AK Parti'de kritik süreç başladı
24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için rekor sayıda başvuru alan AK Parti'de kritik süreç başladı.07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:17
AK Parti'de aday belirleme süreci kapsamında aday adaylarıyla mülakat yapılıyor.
REKOR BAŞVURU YAPILDI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "7 bin 329 müracaat söz konusu. Bunun 5 bin 997 erkek, bin 332’si bayan, 498’i engelli, 18-25 yaş arası başvuru sayısı ise 468 oldu. Bu bir rekordur" açıklamasında bulunmuştu.
Kaynak: Dunya.com
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