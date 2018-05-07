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Start verildi! AK Parti'de kritik süreç başladı

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için rekor sayıda başvuru alan AK Parti'de kritik süreç başladı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:17
Start verildi! AK Parti'de kritik süreç başladı

AK Parti'de aday belirleme süreci kapsamında aday adaylarıyla mülakat yapılıyor.

REKOR BAŞVURU YAPILDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "7 bin 329 müracaat söz konusu. Bunun 5 bin 997 erkek, bin 332’si bayan, 498’i engelli, 18-25 yaş arası başvuru sayısı ise 468 oldu. Bu bir rekordur" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Dunya.com

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:17
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