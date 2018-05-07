Start verildi! AK Parti'de kritik süreç başladı

AK Parti'de aday belirleme süreci kapsamında aday adaylarıyla mülakat yapılıyor.

REKOR BAŞVURU YAPILDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "7 bin 329 müracaat söz konusu. Bunun 5 bin 997 erkek, bin 332’si bayan, 498’i engelli, 18-25 yaş arası başvuru sayısı ise 468 oldu. Bu bir rekordur" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Dunya.com